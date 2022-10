Com 235 afiliadas pelo país, a filosofia e pedagogia do movimento foram inspiradas nos ensinamentos e obra do educador e pedagogo suíço Johann Heinrich Pestalozzi

Publicado: 21.10.2022

Fotos: Divulgação

A história do Movimento Pestalozziano no Brasil começou em 1926 na cidade de Porto Alegre com a criação do Instituto Pestalozzi de Canoas, hoje Associação Pestalozzi de Canoas, no Estado do Rio Grande do Sul, pelo Professor Thiago Würth. O Instituto foi criado com foco no atendimento das pessoas com dificuldades de aprendizagem. Neste mês de outubro, o movimento celebra 96 anos de existência, atuando na defesa dos direitos, educação e formação das pessoas com deficiência.

O movimento ganhou força em 1929 com a chegada da educadora Russa Helena Antipoff, a convite do Governo do Estado de Minas Gerais, trazendo o legado de informações e aprendizagem obtido com Johann Heinrich Pestalozzi, enfatizando o trabalho na reabilitação e na formação de recursos humanos no atendimento à pessoa com deficiência. Após sua chegada, foram implantadas as Associações Pestalozzi em Minas Gerais, no Rio de Janeiro e em São Paulo.

Atualmente, a Fenapestalozzi tem 235 Associações Pestalozzi, Federações Estaduais e Entidades Análogas espalhadas pelo Brasil, atendendo mais de 135 mil pessoas com deficiência, juntamente com seus familiares. “O movimento no Brasil demonstra com claras e contínuas evidências que está impregnado pela crença na manifestação da divindade no ser humano e na caridade, concepção que Pestalozzi praticou principalmente em favor dos pobres”, comenta a presidente da federação, Ester Alves.

Para Ester, promover a inclusão social, autonomia e acessibilidade das pessoas com deficiência é um dever de todos e com o apoio dos profissionais das Pestalozzis é possível facilitar esse acesso a quem precisa. “O movimento, desde sua criação, se envolve em todas as ações e atividades realizadas em território nacional, buscando auxiliar os movimentos que visam levar benefícios e facilitar a vida das pessoas com deficiência, e estamos sempre de portas abertas para quem quiser participar”, pontua.

Além disso, o Movimento Pestalozziano é direcionado a proporcionar às crianças, jovens e adultos com deficiência mental e/ou distúrbios neuromotores, acesso à educação, esporte, artes, profissionalização, saúde, lazer, e integração social aos alunos especiais, sem mencionar as importantes lideranças à frente do governo para aprovação e incentivo de leis e programas sociais para o público de pessoas com deficiência.

“É um trabalho árduo e que ao longo dos anos conquistou grandes espaços e acima de tudo promoveu a autonomia e acessibilidade de muitas pessoas. Temos muito o que celebrar. Vida longa ao Movimento Pestalozziano”, conclui Ester.

Novidades da Federação

Em comemoração ao aniversário da Federação, a entidade lança no final deste mês, um Centro de Formação destinado aos associados e aos voluntários e profissionais envolvidos nos programas em todo o país. O objetivo do Centro é fornecer gratuitamente qualificação profissional às afiliadas.

Em paralelo, a Fenapestalozzi amplia o Centro Histórico do Movimento Pestalozziano Professora Sarah Couto César, em homenagem à Professora Sarah, que fez parte da história do Movimento Pestalozziano. O espaço conta com um grande acervo de documentos, livros, fotos, medalhas, troféus, peças de vestuário e objetos pessoais das grandes personalidades desse movimento.

Sobre a Fenapestalozzi – Fundada em 1970, a Federação Nacional das Associações Pestalozzi (Fenapestalozzi) é uma associação civil de direito privado, sem fins econômicos, que visa a defesa e garantia de direitos das pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades assim como suas famílias, atuando nas áreas de assistência social, educação, saúde, trabalho, cultura, esporte, lazer, entre outras.

A Federação Nacional representa o Movimento Pestalozziano e tem por finalidade integrar as 235 afiliadas que estão presentes nas 5 regiões do país distribuídas em 20 estados e no Distrito Federal. Juntando esforços, por meio das Associações Pestalozzi, é possível implementar medidas técnicas, científicas e administrativas em todo território nacional, com o objetivo de proporcionar às pessoas com deficiência condições para o exercício pleno de seus direitos como cidadãos comuns.

A federação visa garantir os direitos das pessoas com deficiência e luta diariamente por ações sociais e políticas públicas que interajam e desenvolvam a autonomia e independência dessas pessoas, capacitando-os para o futuro.