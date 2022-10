O cantor, compositor e instrumentista Milton Guedes chega à Anápolis com um show especial.

Publicado: 24.10.2022

Foto: Divulgação

Artista versátil, apresenta releituras de sucessos de seu CD Outra Pessoa (1997), como “Sonho de Uma Noite de Verão” e “Outra Pessoa”, e composições de Carlinhos Brown, Zélia Duncan, entre outros, dividem o repertório com canções autorais presentes no recém lançado EP Baladas De Amores Abalados, trazendo um clima mais intimista.

Mas no show não poderia falta sua festa de MASHUPS, juntando Lulu Santos & Bruno Mars, Rita Lee & Dua Lipa, Fábio Junior & Beyoncé, composições autorais como Jeito Sexy – sucesso com a Fat Family -, Se Você Aparecer e muitos hits, que fazem do seu show um dos mais dançantes do Brasil.

No palco, Milton estará acompanhado por Rudah Guedes (Guitarra, Piano e Voz), Kayan Guter (Baixo e Vocal) e Silvio Charles (Bateria e Vocal).

Ingressos disponíveis na Unidade do Sesc Anápolis

Av. Santos Dumont com Zéca Louza, s/n – Bairro Jundiaí.

AGENDE-SE

O quê? – Show de Milton Guedes

Quando? – Sábado – 27/10 às 20h

Onde? – No Sesc Anápolis

Quanto? – ENTRADA SOLIDÁRIA – 1Kg de alimento não perecível