Entrega será marcada por programação especial com praça de alimentação e atividades para crianças e adultos

Publicado: 25.10.2022

O mais novo cartão postal da cidade, o Parque Linear, já tem data marcada para ser entregue à população anapolina. Localizado na Avenida Brasil Norte, próximo ao Hospital Estadual de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HEANA), o espaço será inaugurado, na próxima quarta-feira, 26, às 19h. A área tem 17 mil metros quadrados com estrutura moderna e adequadas para a realização de atividades físicas e de lazer.

De acordo com a Secretaria Municipal de Obras, o local contará com 750 metros de ciclovia, um espelho d’água, duas quadras de areia, playground, sete quiosques, estacionamentos, vagas reservadas para viaturas e vigilantes, equipamentos de academia, iluminação em LED e áreas de convivência. A obra, composta por calçamento urbanos e piso drenante, ainda respeita a vegetação nativa, com plantio de novas mudas que valorizam ainda mais o paisagismo do local.

O coordenador de eventos da Prefeitura, Rodolfo Valentini, explica que foi programada para a inauguração “uma grande noite para os anapolinos, com uma gama de serviços e ações, para o Parque Linear já começar movimentando a vida dos cidadãos. Vamos ter um festival gastronômico de comida de Food Truck, brinquedos infláveis para as crianças, além de pipoca e algodão-doce grátis”.

Os adultos também não ficarão de fora. “Teremos assessoria de corrida, mesa de ping-pong, xadrez, simulador de capotamento, exposição de carros antigos, campeonato de futevôlei e shows ao vivo. O evento também contará com a tradicional Feira das Águas, vacinação antirrábica, desfile de pets e feira de adoção. Então toda a população tem motivos para comparecer”, conclui Valentini.