Com a alteração de prazo, candidatos podem se inscrever até o dia 07 de novembro. Certame oferta mais de 800 vagas para os cargos de Agente de Polícia de 3º Classe, Escrivão de Polícia de 3º Classe, Papiloscopista Policial de 3ª Classe. Remuneração inicial para os cargos é de R$ 6.353,13

Publicado: 26.10.2022

Foto: Polícia Civil

O Governo de Goiás prorrogou para até 7 de novembro as inscrições do concurso da Polícia Civil do Estado para os cargos de Agente de Polícia de 3º Classe, Escrivão de Polícia de 3º Classe, Papiloscopista Policial de 3ª Classe. O prazo terminaria na última terça-feira (25/10). A remuneração inicial para os cargos é de R$ 6.353,13.

Os interessados devem se inscrever no site do Instituto AOCP – banca organizadora do certame, no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br. A taxa de inscrição é de R$ 110.

O edital 006/2022 oferta 800 vagas, sendo: 310 oportunidades para Agente de Polícia de 3º Classe, 310 vagas para Escrivão de Polícia de 3º Classe e 60 cargos de Papiloscopista Policial da 3ª Classe. A prova para o cargo de agente será no dia 11 de dezembro deste ano; para escrivão, no dia 8 de janeiro de 2023; e para papiloscopista, em 15 de janeiro de 2023.

O certame será dividido em seis etapas, sendo provas objetiva e discursiva; teste de aptidão física; avaliações psicológica e de vida pregressa; e curso de formação.

O edital na íntegra, com todas as informações sobre o concurso, pode ser acessado no site do Instituto AOCP (https://www.institutoaocp.org.br/), ou pelo portal da Escola de Governo (www.escoladegoverno.go.gov.br).

Fonte: Secretaria da Administração – Governo de Goiás