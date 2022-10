Meta do órgão é fazer a comparação de preços antes e durante o período para ver se realmente haverá redução nos valores dos produtos

Publicado: 27.10.2022

Foto: Bruno Velasco

O Procon Anápolis já está nas ruas para garantir que o consumidor fique atento com os preços cobrados durante a Black Friday, que neste ano começará no dia 25 de novembro. A fiscalização começou na semana passada, no centro da cidade, e a meta do órgão é visitar o maior número de lojas possível, inclusive após a data. Estão sendo anotados os preços dos produtos que têm mais saída, como celulares, aparelhos eletrônicos e guarda-roupas, para que esses valores sejam comparados posteriormente com os ofertados na época das promoções.

O diretor do Procon Anápolis, Wilson Velasco, disse que ao longo do ano é feito um mapeamento dos principais itens de consumo da população anapolina e que o órgão, neste período do ano, já sabe a média dos valores. “Quando chega a Black Friday, sabemos se é uma falsa promoção, pois acompanhamos a evolução dos preços”. Segundo ele, a fiscalização do Procon só vai terminar após esse período. “Na semana de promoção, a van do Procon vai ficar na Praça Americana do Brasil como um ponto de atendimento ao consumidor, para tirar dúvida e fazer denúncia. Outro canal de contato com o órgão é o Zap do Procon, pelo número 3902-1365.”

“Todos os anos temos um alto volume de denúncias no órgão nesta época, porque há uma falsa percepção por parte da população em relação a promoções. O que percebemos é que os estabelecimentos aumentam o valor do produto uma ou duas semanas antes, e posteriormente, durante a Black Friday, retornam com o preço cobrado para passar uma ideia de redução dos valores. Isso acaba ludibriando o consumidor para ele adquirir o produto”, relata o gerente de fiscalização do Procon, Henrique Oliveira Martins.

A autônoma Dayana das Graças Barbosa Gomes, 37 anos, disse que realmente se sente lesada. “Na verdade, eu sinto que eles camuflam os preços. No caso, eles enganam o consumidor, porque eles colocam um valor no celular agora, por exemplo, e uns dias antes da Black Friday eles aumentam, aí depois desse período de promoções eles retornam ao preço que era cobrado antes. Nós, consumidores, temos que sempre estar atentos e essa ação do Procon é de extrema importância”, conclui.