Publicado: 27.10.2022

Foto: Divulgação

A Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES) reduziu o tempo de espera por cirurgias eletivas de uma média de oito meses para cerca de dois meses. O trabalho para qualificar a regulação de pacientes de modo que o acesso a esse serviço seja cada vez mais rápido e transparente no estado possibilitou a realização de 29.271 cirurgias eletivas, de agosto de 2021 ao dia 20 de outubro deste ano.

“Estamos monitorando, em tempo real, a espera de cada paciente na fila, e essa redução do prazo já é resultado de um árduo trabalho em que pretendemos avançar cada vez mais, conforme a necessidade do usuário do SUS”, afirma o secretário de Estado da Saúde de Goiás, Sandro Rodrigues.

A secretaria realiza mutirões de qualificação da fila em cada uma de suas unidades hospitalares para revisar a condição clínica dos pacientes e organizar o agendamento. De acordo com a gerente de Regulação de Cirurgias Eletivas da SES, Cárita Cristina Margarida Figueiredo de Castro, o Complexo Regulador Estadual trabalha em diversas frentes, com o objetivo de tornar o atendimento dos pacientes cada vez mais transparente e rápido.

A SES implementou ainda a transparência da fila de espera por cirurgias eletivas em suas unidades próprias no portal da pasta na internet. Por meio do painel de monitoramento (Regulatron) e da definição de indicadores, foi possível obter uma visão mais clara de como está a lista de espera e a execução dessas cirurgias nas unidades estaduais.

“Nestes últimos três anos e oito meses, o Governo de Goiás entregou para a população, além da transparência, um gerenciamento qualificado das listas de espera por cirurgias eletivas, com foco na redução do tempo de espera e na disponibilização de acesso igualitário e equânime. Isso tudo alinhado com o Plano de Governo da atual gestão”, destaca o superintendente do Complexo Regulador em Saúde, Lucas Adorno.

Transparência

Atualmente, é possível que o usuário do Sistema Único de Saúde (SUS) acesse o Portal de Transparência no sítio eletrônico da SES-GO, e acompanhe a situação do processo e a sua posição, enquanto aguarda pelo procedimento. O acesso é público no seguinte endereço: https://indicadores.saude.go.gov.br/public/transparencia_regulacao.html. Basta ter em mãos o número do CPF ou o cartão do SUS para consultar a posição na espera do atendimento.

Fonte: Secretaria de Estado da Saúde de Goiás