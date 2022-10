Servidores recebem os salários deste mês nesta sexta-feira, 28, Dia do Servidor Público. Retomada de benefícios e oferta continuada de qualificação são destaques da parceria entre colaboradores e Estado

Publicado: 28.10.2022

O Governo de Goiás, por meio da Secretaria da Economia, libera nesta sexta-feira (28/10) o salário de outubro para todas as categorias do funcionalismo estadual. Comumente efetuado no último dia útil do mês, o pagamento foi antecipado em virtude do Dia do Servidor Público, comemorado amanhã. A folha tem o valor líquido de R$ 1,5 bilhão e beneficia mais de 170 mil servidores ativos, inativos e pensionistas.

A antecipação é uma forma de reconhecer a parceria e o compromisso existentes entre os colaboradores e o Estado. “Sem a compreensão e dedicação dos servidores seria impossível alcançarmos os resultados que conquistamos em nossa primeira gestão. Tenho o compromisso de ampliar essa parceria, em benefício do povo goiano, e valorizar ainda mais os servidores nos próximos anos”, afirma o governador Ronaldo Caiado.

Desde 2019, a gestão tem se empenhado em ações para valorização da classe, com a retomada de benefícios, a realização de concursos públicos e o investimento em qualificação continuada, em um trabalho coordenado a partir da Secretaria da Administração (Sead). “Dispomos de um quadro de servidores capacitados e talentosos, o que faz de Goiás referência no país em áreas estratégicas da administração. Vitória da sociedade, que conta com serviços cada vez mais eficientes”, pontuou o secretário da Administração, Bruno D’Abadia.

Em março deste ano, por exemplo, o Governo de Goiás concedeu reajuste salarial de 10% aos servidores. Esse tipo de aumento não era concedido ao funcionalismo desde 2016. Já o pagamento do piso salarial aos professores da rede estadual chegou a 25 mil servidores, entre ativos, aposentados e temporários, cujos vencimentos passaram a ser de R$ 3.845,63 para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais.

O contexto de austeridade fiscal permitiu ainda a ampliação das progressões e promoções para os servidores, suspensas desde 2017. Somente em julho deste ano, mais de 36 mil colaboradores de todos os órgãos e unidades tiveram o vencimento acrescido das evoluções funcionais. O impacto financeiro é de R$ 193,3 milhões em 2022 e R$ 386,7 milhões a partir de 2023.

A Sead também retomou a agenda de concursos públicos para provimento de vagas em órgãos estaduais. Só em 2022, são ofertadas mais de nove mil vagas para atuação em áreas como segurança pública, educação e infraestrutura. Há previsão de publicação ainda esse ano de editais para a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad), com 98 vagas, e Polícia Técnico-Científica, com 230 vagas.

Capacitação

A Escola de Governo do Estado é reconhecida nacionalmente pela qualidade dos cursos oferecidos aos servidores públicos. A unidade capacitou 56 mil colaboradores nos últimos quatro anos – número 4,6 vezes maior do que o quatriênio anterior. Além de ofertar cursos que atendem às necessidades da administração, foi implantada uma plataforma de ensino a distância.

Além disso, o Estado firmou parceria inédita com a Universidade de Brasília (UnB) para oferta da primeira turma do Mestrado Profissional em Economia do Setor Público (Mesp), e deu início à primeira especialização oferecida e conduzida integralmente pelo Estado.

Para o governador Ronaldo Caiado, a qualificação do quadro funcional contribui para a correta aplicação dos recursos pagos pelo cidadão em forma de imposto. “É um governo construído com muita transparência e responsabilidade, tendo um corpo técnico que se desdobra para superar o que ficou defasado, jogado, largado de lado”, explicou.

Secretaria da Administração – Governo de Goiás