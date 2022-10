Evento entregou uma das obras mais aguardadas pela população anapolina

Publicado: 28.10.2022

Foto: Bruno Velasco

A inauguração do Parque Linear foi marcada por uma grande festa na noite desta quarta-feira, 26. Além de shows ao vivo, exposição de carros antigos, desfile e doação de pets e praça de alimentação, o ponto alto do evento foi o momento em que o prefeito Roberto Naves ativou as luzes do parque com uma apresentação de fogos de artifício.

“É uma alegria muito grande poder estar aqui entregando mais uma ferramenta pública de lazer, que é o novo cartão postal da cidade, e realmente vai melhorar a qualidade de vida das pessoas que moram nos bairros aqui em volta da Brasil Norte. Essa é uma obra que mostra realmente o bom uso do dinheiro público. Esse parque foi 100% custeado com recursos vindos do IPTU. São recursos da população voltando para a população”, destacou.

O parque possui 7,5 mil metros lineares, com cascata, área de academia para a terceira idade, pista de caminhada e muitos outros atrativos. “Então realmente é um espaço que veio para trazer um diferencial para a cidade de Anápolis”, comemorou o secretário de Serviços Urbanos, Wederson Lopes.

Junto ao prefeito também estava a primeira-dama e deputada estadual eleita, Vivian Naves, que expressou sua felicidade com a inauguração. “O Parque Linear é para toda a população, para trazer entretenimento e lazer, para que as famílias venham e usufruam de todos esses benefícios”. Também estava presente o vice-prefeito, Márcio Cândido.

Para Gerson Machado, morador da região, o Parque Linear já faz parte de sua rotina de bem-estar. “Fui um dos primeiros a fazer caminhada aqui com minha esposa. Esse parque é um presente que o prefeito está nos entregando, dando à população a oportunidade de ter um espaço para praticar esportes e fazer passeios”, concluiu.