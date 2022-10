Dângela Guimarães e Patrik Cardoso destacam pódio internacional, sonho olímpico e apoio do Governo de Goiás ao esporte de alto rendimento. Em 2022, iniciativa investe R$ 2,5 milhões em 600 atletas selecionados

Publicado: 29.10.2022

Foto: Mantovani Fernandes – Seel)

Dois atletas do taekwondo representaram muito bem o Estado de Goiás nos Jogos Pan-Americanos Universitários, o Fisu America Games, e voltaram de Mérida, no México, com medalhas no peito. Bolsistas do Pró-Atleta, programa de fomento ao esporte de alto rendimento do Governo de Goiás, Dângela Guimarães e Patrik Cardoso conquistaram ouro e bronze, respectivamente, na competição internacional durante a última semana.

Dângela Guimarães ganhou duas medalhas de ouro: a primeira na categoria até 46 kg e a segunda na disputa por equipes. Já Patrik Cardoso faturou o bronze na categoria acima de 87 kg. Eles acumulam resultados de destaque e, com isso, têm subido no ranking nacional e mundial da modalidade, sendo dois dos principais nomes goianos no ciclo olímpico. Ambos recebem a bolsa nacional (R$ 750 mensais) do Pró-Atleta, programa que em 2002 alcança investimento de R$ 2,5 milhões em 600 esportistas selecionados.

Aos 22 anos, Dângela fala sobre a bagagem adquirida com as medalhas conquistadas no México. “É uma experiência incrível lutar com atletas de vários países, ganhar experiência internacional e pontuar no ranking, chegando mais perto do sonho de disputar uma edição de Olimpíadas. Estou na briga e tenho esperanças de alcançar esse objetivo em 2024, em Paris”, ressalta a lutadora, que destaca o apoio do Pró-Atleta. “O programa é muito importante para nos dar suporte para atingir os nossos objetivos”, crava Dângela, que está na 16ª posição do ranking mundial em sua categoria, até 46 kg.

Já Patrik Cardoso explica como a participação no Pan-Americano auxilia no planejamento para o ciclo olímpico. “A experiência que a gente tem nesse tipo de competição, de nível internacional, fomenta o nosso objetivo maior, que é disputar vaga em Campeonato Mundial e Olimpíadas. Temos que pontuar cada vez mais para estar sempre nas cabeças no ranking mundial, visando esse objetivo maior”, afirma o lutador, que também celebra o Pró-Atleta. “O programa faz a diferença para realizar o trabalho de alto rendimento, não só para a gente do taekwondo, mas de todas outras modalidades, para que nossos representantes alcancem os objetivos em competições nacionais e internacionais”, finaliza.

“É um compromisso da Seel e do Governo de Goiás atender e fomentar todas as modalidades esportivas. Fazemos isso com o Pró-Atleta, que atende 600 desportistas, com apoio de transporte terrestre e passagens aéreas, para mandar nossos atletas para competições, e o trabalho de infraestrutura junto às federações, no apoio a competições locais. Esse é o nosso trabalho para desenvolver tanto a base de formação, quanto o alto rendimento”, avalia o superintendente de Gestão Integrada da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer, Lusimar Santos.

Secretaria de Estado de Esporte e Lazer – Governo de Goiás