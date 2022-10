Evento conta com a participação de 90 escolas e mais de 5 mil atletas em 15 modalidades desportivas

Publicado: 29.10.2022

Foto: Gisele Matos

Muita simpatia e glamour marcaram o concurso de rainha e rei dos Jogos da Primavera 2022, que aconteceu nesta quinta-feira, 27, no Teatro Municipal de Anápolis. Foram 22 candidatos, representantes de 11 unidades inscritas, disputando os títulos de rei, rainha e primeiros e segundos príncipes e princesas. Esta é 49ª edição dessa grande festa, que incentiva o esporte no meio estudantil, integrando alunos, professores e familiares. O tradicional desfile marca a abertura das atividades, que envolvem 90 escolas e mais de cinco mil atletas, em 15 modalidades desportivas.

A aluna do colégio CEPMG Arlindo Costa, Isadora Xavier, que recebeu o título de rainha, falou sobre a emoção em participar do concurso. “Foi uma experiência única, inesquecível e desafiadora. Foi lindo ver todo mundo se ajudando e torcendo uns pelos outros. Sou muita grata a Deus. Foi uma honra ser escolhida entre tantas candidatas. Parabéns à Prefeitura de Anápolis pela organização, foi tudo muito lindo”. Isadora ainda falou sobre seus planos para o futuro. “Pretendo continuar a desfilar e quem sabe participar do concurso para ser Miss Anápolis”, disse.

O corpo de jurados, que incluiu autoridades do executivo municipal, misses e representantes da área da moda e da beleza, tiveram a difícil tarefa de avaliar os candidatos. Os familiares e amigos também fizeram bonito, apoiando os jovens com cartazes e muita torcida. “É incrível um evento como este, onde temos o poder público, pais, amigos e professores apoiando esses jovens. Parabéns por esse incentivo ao esporte, à cultura e ao lazer. Com certeza é um momento muito marcante para todos que estão participando”, relata Nevilla Palmieri, que apresentou o concurso e foi Miss Goiás 2005.

O desfile de abertura dos jogos vai acontecer no dia 31 de outubro, às 19h, no Ginásio Internacional Newton de Faria. A celebração é aberta ao público com participação dos representantes e atletas das escolas inscritas. Os jogos vão ser realizados nos ginásios da Prefeitura e nas instituições de ensinos parceiras. A ideia é fortalecer o vínculo entre os professores, alunos e comunidade, estimular a prática desportiva e valorizar o caráter educativo e socializador do esporte. As modalidades contempladas nos jogos são atletismo, capoeira, judô, badminton, futsal, karatê, tênis de mesa, basquete, handebol, natação, voleibol, patins, skate, queimada e xadrez. Cada uma tem diversas categorias, incluindo crianças, jovens e adultos.

Conheça os vencedores: