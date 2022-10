Edital para seleção dos profissionais foi publicado nesta sexta-feira (28/10) e as provas serão realizadas em março de 2023. Salários variam entre R$ 4.020,09 e R$ 5.576,26. A carga horária é de 40 horas semanais para ambos os cargos, com direito a descanso semanal mínimo de 24 horas consecutivas

Publicado: 29.10.2022

O Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Administração (Sead), publicou nesta sexta-feira (28/10) o edital n° 009/2022, do concurso público para provimento de 98 vagas nos cargos de técnico ambiental e analista ambiental da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad).

As inscrições serão realizadas pela internet, no período de 29 de novembro a 8 de janeiro de 2023, e será cobrada taxa de R$ 100,00 e R$ 120,00, respectivamente. São oferecidas 35 vagas para técnico ambiental e 63 oportunidades para analista ambiental, com reserva de 5% dos cargos para pessoas com deficiência.

No primeiro caso, a remuneração é de R$ 4.020,09; já para os analistas, o salário é de R$ 5.576,26 mensais. A carga horária é de 40 horas semanais para ambos os cargos, com direito a descanso semanal mínimo de 24 horas consecutivas. As atribuições, requisitos e lotação dos cargos também constam no Edital 009/2022.

A seleção dos candidatos será realizada por meio de provas objetiva e discursiva, que serão aplicadas em 5 de março de 2023 para o cargo de analista ambiental, e no dia 12 do mesmo mês para as vagas de técnico ambiental. O concurso público será conduzido pelo Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC).

Para obter mais informações, os candidatos podem acessar o edital na íntegra, por meio do endereço eletrônico oficial do certame e no portal da Escola de Governo .

Fonte: Secretaria da Administração (Sead)