Prefeitura realiza serviços como roçagem, capina, varrição, pintura de meio-fio e muros, além da remoção de entulhos

Publicado: 01.11.2022

Foto: Bruno Velasco

Com o intuito de preparar os cemitérios de Anápolis para o Dia de Finados, celebrado em 2 de novembro, a Prefeitura realiza uma revitalização na estrutura dos locais. Dentre os serviços realizados estão roçagem, capina e raspagem, varrição, pintura de meio-fio e muros, além da remoção de entulhos. As melhorias, que começaram no início do mês, contemplam os cemitérios Parque, São Miguel, São João Batista (Interlândia), Nossa Senhora da Abadia (Sousânia), e ainda os cemitérios de Goialândia e Joanápolis.

“Fazemos a manutenção permanente, porém no Dia de Finados, uma data em que a população homenageia seus entes queridos, nós damos uma atenção especial. Nesse momento aumentamos a força-tarefa aqui dentro do município com o apoio do pessoal dos Serviços Urbanos, porque somente nossa equipe de manutenção não dá conta de fazer de forma rápida, devido à grande extensão dos espaços”, diz o secretário de Meio Ambiente, Habitação e Planejamento Urbano, Fabrício Lopes.

Na semana passada, foi iniciada uma vistoria para reforçar a limpeza nos cemitérios Parque e São Miguel. O motivo foi a chegada das chuvas, que fizeram com que os matos voltassem a crescer e as águas se acumulassem em locais inapropriados. “Essa ação trará um maior conforto, maior tranquilidade, para que a população possa vir com segurança visitar os seus entes. Assim como a gente se preocupa com a estética, precisamos também focar na saúde, porque a sujeira traz também pestes e pragas para dentro dos cemitérios, que podem causar doenças para os visitantes”, alerta Fabrício.

O secretário da pasta aproveitou a oportunidade para pedir apoio à população. Ele disse que muitas famílias contratam serviços particulares para poder fazer a manutenção dos túmulos, e os mesmos jogam os entulhos nas calçadas ou até nas ruas, sendo que o próprio local possui containers para esse fim. “Muitas vezes nós temos que vir e refazer o serviço.”

Em 2021, mais de 80 mil pessoas visitaram seus entes queridos na data em questão e, para esse ano, é aguardado um público ainda maior. O familiar que, porventura, não tiver a localização do túmulo que deseja visitar, já pode entrar em contato com as secretarias dos cemitérios, através dos telefones 3902-1353, no São Miguel, e 3902-1357, no Parque, para que não seja preciso fazer essa busca de última hora.

No dia 2 de novembro será realizada a Missa de Finados no cemitério São Miguel nos seguintes horários: 7h, 8h, 9h, 10h, 11h, 13h, 14h, 15h, 16h e 17h. Já no cemitério Parque será às 7h, 8h30, 10h, 11h30, 13h, 14h30, 16h e 17h. Esses locais também estarão abertos para que sejam realizados sepultamentos.