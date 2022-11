Programa Universitário do Bem conta atualmente com 12,8 mil bolsas ativas para estudantes do Ensino Superior (Foto: Aline Cabral)

Inscrições estarão abertas entre 16 e 29 de janeiro de 2023. Estudantes precisam estar inscritos no CadÚnico e ter vínculo com a Instituição de Ensino Superior (IES)

Publicado: 03.11.2022

O Governo do Estado, por meio da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG), lançou nesta quinta-feira (03/11) um novo edital de seleção do Programa Universitário do Bem (ProBem). Ao todo, serão cinco mil bolsas integrais e parciais oferecidas para estudantes universitários em situação de vulnerabilidade social inscritos no CadÚnico.

O edital está disponível no site da OVG (www.ovg.org.br), e as inscrições devem ser realizadas entre os dias 16 e 29 de janeiro de 2023. O benefício será concedido no próximo semestre (2023/1). Entre os requisitos para concorrer à bolsa, é preciso que os estudantes tenham vínculo com a Instituição de Ensino Superior (IES) e estejam cursando a primeira graduação.

Das cinco mil bolsas, 1,5 mil são integrais e 3,5 mil são parciais. As bolsas parciais correspondem a 50% do valor da mensalidade limitados a R$ 650,00. Já as integrais correspondem a 100% do valor da mensalidade limitados a R$ 1.500,00. As bolsas concedidas aos estudantes que cursam Medicina ou Odontologia têm seus limites maiores, R$ 2.900,00 para as parciais e R$ 5.800,00 para as integrais, pois os valores das mensalidades são superiores aos dos demais cursos.

Novidade

O ProBem conta atualmente com 12,8 mil bolsas ativas e destinará parte das cinco mil novas vagas às chamadas profissões do futuro e para aquelas áreas de formação que atendem às demandas por mão de obra em todas as regiões do Estado, de acordo com levantamento do Instituto Mauro Borges (IMB).

Para este semestre, 10 novos cursos passam a compor essa grade de prioridades, de acordo com as necessidades e oportunidades apontadas pelo instituto. Agora, 20 profissões são contempladas nessa categoria da seleção: Administração; Agronomia/Engenharia Agronômica; Ciências Econômicas; Ciência da Computação (bacharelado e licenciatura); Engenharia Agrícola; Engenharia de Alimentos; Engenharia Cartográfica e Agrimensura; Engenharia Civil; Engenharia de Controle e Automação; Engenharia de Minas; Engenharia de Produção; Engenharia de Telecomunicações; Engenharia Elétrica; Engenharia Florestal; Engenharia Ambiental/Sanitária; Estatística; Física; Matemática; Meteorologia e Nutrição.

Embora haja cursos prioritários, de acordo com o levantamento do Instituto Mauro Borges, as demais áreas de formação também continuam a ser contempladas pelo ProBem, desde que façam parte da grade de Instituições em Goiás reconhecidas pelo Ministério da Educação e cadastradas junto ao Programa.

ProBem

O Programa Universitário do Bem, sancionado pelo Governo de Goiás em janeiro de 2021, tem o objetivo de ampliar a capacidade de atendimento aos mais vulneráveis. A iniciativa traz maior segurança ao processo de seleção, eleva o potencial de redução das desigualdades sociais por meio do acesso ao ensino superior e promove o alinhamento às demandas por mão de obra qualificada no Estado de Goiás.

Serviço:

Assunto: Governo de Goiás lança edital para cinco mil novas bolsas do ProBem

Quando: 3 de novembro de 2022

Onde: site da OVG (www.ovg.org.br)

Organização das Voluntárias de Goiás – Governo de Goiás