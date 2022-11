Em Goiânia, a redução foi ainda maior, de 87,39%, no período 2015-2020, sendo a capital mais segura neste quesito no país

Publicado: 03.11.2022

Em junho deste ano, as equipes da Delegacia Estadual de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos Automotores (DERFRVA) bateram à porta de comerciantes da Vila Canaã. Os alvos da Operação Demontieren, oito pessoas ao todo, se encontravam em suas residências e também nas lojas do bairro conhecidas pela revenda de peças usadas.

Mais do que acautelar os investigados, a ideia era outra: desestabilizar a teia criminosa que mantém e sustenta um ciclo vicioso de furto/roubo de veículos, desmanches de peças automotivas e receptação no comércio local, imbuídos, por vezes, de lavagem de dinheiro e outros delitos que fomentam o crime na ponta.

Funciona assim: o suspeito subtrai uma caminhonete de luxo no bairro Ipiranga, em Goiânia. Rouba o veículo e pertences pessoais da vítima. Em diligências, os policiais encontram a porta da caminhonete em frente a um estabelecimento comercial da Canaã. Porém, ao aprofundar as investigações do inquérito, chegou-se a um número de proprietários destes comércios que se relacionavam de forma espúria: mediante auxílio mútuo, forneciam peças e notas referentes a veículo, todas obtidas e/ou confeccionadas ilegalmente.

A investigação concatenada foi um duro golpe na criminalidade do ramo. Auxilia diretamente na diminuição dos índices de furtos e roubos de veículos, e sobretudo na receptação das peças subtraídas. “Não cabe mais à Polícia Judiciária apenas resolver, de pronto, a autoria da subtração e devolver o veículo à vitima. É preciso, de forma incidental, golpear a estrutura financeira de quem fomenta este comércio ilegal. O sequestro de bens e valores e o desmantelamento da engrenagem de lavagem de dinheiro são fundamentais neste processo”, resume a delegada titular da DERFRVA, Marcella Orçai.

Prova é que os motoristas de Goiânia, em especial, começaram a experimentar, nos últimos anos, a sensação de liberdade e segurança quando entram ou saem de seus veículos. Entre 2015 e 2018, a taxa de roubo de veículos estava em 407,98 para cada 100 mil veículos, segundo dados do Anuário Brasileiro da Segurança Pública. Já entre 2019 e 2020, a taxa passou para 78,20, uma redução de 80,83%.

Goiás figura hoje em primeiro lugar entre os estados que mais reduziram roubos de veículos, superando Minas Gerais, Pará, Santa Catarina e Paraná. E se consideramos a escala 2015 a 2021, a diminuição chega a 91,54% no Estado. Em Goiânia, a redução foi ainda maior, de 87,39%, no período 2015-2020, sendo a capital mais segura neste quesito no país.

O resultado ajudou até mesmo a diminuir o volume de veículos apreendidos que ficam no pátio da DERFRVA. Entre setembro e outubro deste ano, a especializada desempilhou 180 veículos, o que facilita a perícia, posterior entrega, alienação antecipada, e demais encaminhamentos de praxe, seja para o Detran ou para a comissão de leilão do Poder Judiciário. Iniciativas assim resultam em benefício também para toda a sociedade. No dia 21 de outubro, um caminhão basculante foi entregue pela DERFRVA à Comurg.

O delegado representou ao Judiciário, que deferiu o perdimento do caminhão produto de crime para a companhia municipal, que agora o utiliza para a coleta de lixo, atendendo dez bairros da capital.

Editado por Kattia Barreto via Comunicação Polícia Civil