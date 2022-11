Evento ocorre no Rio de Janeiro

Publicado em 04/11/2022 – Fonte: Vladimir Platonow – Repórter da Agência Brasil – Rio de Janeiro

Ouça a matéria:

Os Jogos Escolares Brasileiros (JEBs) 2022 foram abertos no Rio de Janeiro na noite desta quinta-feira (3). A cerimônia foi realizada na Arena da Juventude, no Complexo Esportivo de Deodoro, com as presenças dos ministros da Cidadania, Ronaldo Bento, e da Educação, Victor Godoy, além de ex-atletas olímpicos brasileiros.

O evento é voltado para atletas de 12 a 14 anos e segue até o dia 14 de novembro, realizado pela Confederação Brasileira do Desporto Escolar (CBDE) em parceria com a Secretaria Especial do Esporte do Ministério da Cidadania.

Nesta primeira semana, os estudantes-atletas de ginástica artística, judô, caratê, taekwondo, xadrez, basquete, futsal e vôlei de praia começam a disputa pelas medalhas. Esta edição do JEBs reúne 5.646 atletas das 27 unidades da federação. A Secretaria Especial do Esporte do Ministério da Cidadania estabeleceu um termo de fomento com a CBDE no valor de R$ 15,9 milhões para garantir as passagens aéreas necessárias.

Os JEB’s reúnem competições de 17 modalidades: badminton, ginástica artística, ginástica rítmica, xadrez, tênis de mesa, vôlei, basquete, futsal, handebol, judô, taekwondo, caratê, wrestling, vôlei de praia, atletismo, ciclismo e natação. Também serão realizadas provas de atletismo paralímpico e demonstradas disputas de surfe, skate e break dance.

De 1976 a 2004, foram realizadas 18 edições dos JEB’s e, depois de 17 anos, o evento voltou a ocorrer em 2021 com a participação de 5.114 estudantes-atletas, sendo 2.563 meninas e 2.551 meninos de 12 a 14 anos.

O ministro da Cidadania destacou o a importância dos JEBs para a formação esportiva brasileira, principalmente para os jovens estudantes, que têm a oportunidade de desenvolver um contato mais próximo com o esporte.

“É fundamental o esporte como ferramenta de inclusão social, que traz transformação na vida de crianças e adolescentes. Vai contribuir na formação de cidadãos brasileiros. É este o nosso propósito. Para além das medalhas que serão conquistadas aqui, é o que o esporte ensina. Vai deixar de legado nesses meninos e meninas aqui presentes, deixando o espírito de disciplina, espírito de equipe e superação”, disse Bento.

Os ministros da Cidadania, Ronaldo Bento, e da Educação, Victor Godoy, na abertura dos Jogos Escolares Brasileiros 2022 (JEBs 2022), na Arena da Juventude, em Deodoro. – Fernando Frazão/Agência Brasil

O ministro da Educação ressaltou que ensino e esporte andam juntos na formação de estudantes, de maneira complementar, atuando para despertar valores que se somam na vida de cada um.

“O esporte faz parte da formação do cidadão e nós precisamos fortalecer o ensino e a prática do ensino do esporte na escola. Precisamos revisar o nosso currículo, colocar isso com mais força. A realização dos JEBs resgata essa integração da escola com o esporte e traz valores como liderança, trabalho em equipe, perseverança e superação. Quando aliados à educação, formam um cidadão mais completo”, disse Victor Godoy.

O canal da CBDE no Youtube vai transmitir os eventos ao vivo e o acesso do público aos locais de disputa é gratuito. São três sedes. No Parque Olímpico da Barra, serão usadas as estruturas das Arenas Cariocas 2 e 3, do Velódromo, do Centro Olímpico de Tênis e da Via Olímpica. As outras sedes são a Universidade da Força Aérea (Unifa) e a Arena da Juventude, no Completo Esportivo de Deodoro.

Edição: Fábio Massalli