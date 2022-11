No mês da campanha de conscientização, Secretaria Municipal de Saúde incentiva cuidados com a saúde dos homens

Publicado: 04.11.2022

Foto: Arquivo PMA

Promover a saúde do homem, além de orientar sobre a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de próstata, é a proposta da campanha Novembro Azul. Neste ano, a Prefeitura de Anápolis, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realiza mobilizações ao longo do mês.

Duas das ações ocorrerão no Parque Ipiranga, dia 18, e no Parque da Jaiara, dia 23, das 16h às 19h, oferecendo atendimento médico, coleta de PSA, vacinação, aferição de pressão arterial, testes rápidos, exame de glicemia, auriculoterapia, bioimpedância, orientação nutricional, alongamento e corte de cabelo.

Já no dia 25, das 8h às 12h, na Unidade de Saúde Ilion Fleury (antiga Osego), no Bairro Jundiaí, haverá, além de outros serviços, consultas com urologistas, coleta de PSA, testes rápidos, atendimento nutricional, aferição de pressão arterial, exame de glicemia e educação continuada sobre câncer de próstata.

“É importante que o homem, principalmente acima de 50 anos, procure uma unidade de saúde e nossos eventos porque esse tipo de câncer, hoje, é o que mais afeta o homem, segundo as estatísticas do Inca. Então, é preciso perder o preconceito em relação aos exames, que permitem longevidade e qualidade de vida futura”, afirma o secretário de Saúde, Júlio César Spíndola.

Nas unidades básicas de saúde também haverá triagem para pacientes acima de 50 anos, encaminhamento para exames conforme a necessidade, avaliações, palestras e ações de saúde.