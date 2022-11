As vagas são para a prestação do serviço militar voluntário, em caráter temporário, para o ano de 2023

Publicada em: 05/11/2022

Fonte e edição: Agência Força Aérea – – Revisão: Major Oliveira Lima

A Força Aérea Brasileira (FAB) abrirá, neste mês de novembro, um novo Processo Seletivo Simplificado para profissionais de Nível Médio, com mais de 500 oportunidades para candidatos com nível médio técnico para prestação do serviço militar voluntário, em caráter temporário, para o ano de 2023. Os selecionados serão lotados em diversas Organizações Militares (OM), nas principais capitais brasileira, além de outras cidades como Anápolis (GO), Barbacena (MG), Confins (MG), Guaratinguetá (SP), Guarujá (SP), Juiz de Fora (MG), Lagoa Santa (MG), Pirassununga-(SP) e São José dos Campos (SP).

As oportunidades são para as áreas de Administração, Comunicações, Desenho, Eletricidade, Enfermagem, Eletromecânica, Eletrônica, Informática, Laboratório, Logística, Mecânica de Aeronaves, Metalurgia, Música, Nutrição e Dietética, Obras, Produção de Áudio e Vídeo, Processos Fotográficos, Radiologia, Saúde Bucal e Topografia.

Ao serem incorporados, conforme edital, os convocados serão declarados Terceiros-Sargentos e incluídos no Quadro de Sargentos da Reserva de Segunda Classe Convocados, bem como no Corpo de Graduados da Reserva da Aeronáutica.

As prorrogações de tempo de serviço irão ocorrer por períodos de até 12 meses, de acordo com a legislação vigente, podendo ser concedidas, de acordo com o interesse da Administração, por um tempo máximo de 96 meses, respeitando-se a idade limite de 45 anos para permanência no serviço ativo (considera-se para efeito deste item a idade limite de quarenta e cinco anos, a idade compreendida até a véspera do quadragésimo sexto aniversário).

O voluntário, ao ser incorporado para a realização do estágio fará jus à remuneração mensal e aos demais direitos remuneratórios, que se iniciam na data e na OM de incorporação, correspondentes à graduação de Terceiro-Sargento, que atualmente gira em torno de R$ 5 mil.

Além de formação na área pretendida, os candidatos ainda precisam ser brasileiros, ter idade máxima de 40 anos de idade na data da incorporação, entre outros requisitos. As inscrições devem ser feitas a partir da próxima quinta-feira (03/11) pelo site oficial dos Processos Seletivos da FAB . Neste endereço eletrônico, também será possível realizar o cadastro por meio do preenchimento do Formulário de Solicitação de Inscrição (FSI).

A seleção dos candidatos será feita conforme o edital do certame que será disponibilizado no site oficial do processo seletivo. As etapas para incorporação são: Entrega de Documentos (ED); Validação Documental (VD); Avaliação Curricular (AC); Concentração Inicial (CI); Inspeção de Saúde (INSPSAU); Avaliação Psicológica (AP); Teste de Avaliação do Condicionamento Físico (TACF); Concentração Final (CF) e Habilitação à Incorporação (HI).

Fotos: Divulgação