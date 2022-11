A ideia foi gerar um álbum de figurinhas próprio, com times ligados ao campo, na chamada “Copa do Mundo do Agro Goiás 2022” (Agro World Cup Goiás 2022)

Publicado: 05.11.2022

De olho na Copa do Mundo do Qatar 2022, a Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa), órgão do Governo de Goiás, criou uma ação de marketing nas redes sociais para divulgar o agro goiano e as ações da gestão pública estadual junto ao setor agropecuário. A ideia foi gerar um álbum de figurinhas próprio, com times ligados ao campo, na chamada “Copa do Mundo do Agro Goiás 2022” (Agro World Cup Goiás 2022).

“A ideia da ação partiu da Comunicação Setorial para usar uma temática que será muito popular nestes meses de novembro e dezembro, que é a Copa do Mundo, para mostrar a potência do agro goiano e as ações do Governo de Goiás, por meio da Seapa, com foco no apoio aos nossos produtores e no desenvolvimento do Estado”, explica o secretário Tiago Mendonça.

A partir do mês de novembro será postada nas redes sociais da Seapa (@seapagoias no Instagram e Facebook) uma série de cards com as figurinhas dos “jogadores” do agro estadual. Serão 10 times de 10 jogadores cada: Grãos, Horta, Salada, Despensa Cheia, Vitaminado, Rebanho e Granja, Água, Extração e Silvicultura, Goiano e Seapa, sendo os dois últimos considerados times especiais (Legend). As figurinhas contêm informações que variam de acordo com o time, mas que englobam desde números da produção no Estado e números de comercialização na Ceasa Goiás, até ranking da produção nacional.

“Queríamos criar uma brincadeira nas nossas redes sociais que levasse informação de forma lúdica sobre os produtos do agro goiano e ao mesmo tempo valorizasse as ações do Time Seapa, dos nossos servidores”, revela o chefe de Comunicação Setorial da Seapa, Fernando Dantas. “Para isso, pegamos a ideia do álbum de figurinhas da copa, dividindo o agro em times, tendo nossas figurinhas douradas especiais de cada seleção. É uma forma de comunicação diferente, que pode ser usada junto a crianças, por exemplo”, continua.

O trabalho envolveu o time de criação da Comunicação Setorial, sendo a concepção da ideia, pesquisa e textos do jornalista Renan Rigo e as artes desenvolvidas pelo designer Fernando Salazar, com apoio de dados de Christiane Amorim Brandão, Ana Clara Menezes (estagiária) e Júlia Azevedo (estagiária).

Toda semana, serão postadas a “abertura” de dois pacotes de figurinhas, contendo 10 “jogadores”, os quais são adicionados a cada time na seção de destaques da rede social, formando cada seleção. “Quando a Copa no Qatar tiver início, também vamos estar com os times do agro formados. As pessoas também podem interagir nos comentários dizendo qual “jogador” mais gostaram ou qual não poderia faltar e não foi convocado. Queremos ver qual desses times têm mais torcida”, brinca Fernando.

O álbum e as figurinhas (disponibilizadas toda semana) também podem ser baixados no site da Seapa (www.agricultura.go.gov.br, no menu Comunicação Setorial) ou no link (http://www.agricultura.go.gov.br/comunicação/álbum-de-figurinhas-copa-do-mundo-agro-goiás-2022.html) . “Decidimos fazer uma versão que pode ser baixada e impressa para pais ou professores que querem brincar com a temática junto às crianças e levar informações desde cedo sobre a importância do agro para o Estado”, finaliza.

Editado por Juliana Carnevalli via Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa)