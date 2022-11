Governador Ronaldo Caiado prestigia homenagem ao ex-governador Iris Rezende, na véspera da data de 1 ano do falecimento do político

Governador prestigiou descerramento do busto de Iris Rezende no plenário, que leva o nome do político falecido em 2021. Também foram inaugurados novos estúdios da TV Alego e auditório Carlos Vieira

Publicado: 08.11.2022

O governador Ronaldo Caiado participou, nesta terça-feira (08/11), de homenagem realizada pela Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) a Iris Rezende Machado, falecido aos 87 anos no dia 9 de novembro de 2021, que dedicou 70 anos à vida pública, com participação ativa na redemocratização do Brasil pós-ditadura e que deixou grande legado ao exercer os cargos de governador de Goiás, vereador e prefeito de Goiânia, deputado estadual e ministro do governo federal por duas vezes. Uma cerimônia marcou o descerramento do busto de Iris Rezende, que também dá nome ao plenário da Casa, onde foi instalada a honraria aprovada por unanimidade pelos deputados, em março desse ano.

“Aprendi muito com ele. Iris Rezende tinha uma sabedoria própria. Era um instinto, um dom que Deus lhe deu. Era algo que ele tinha: um carisma que atraía as pessoas no lugar onde ele chegava”, afirmou o governador. “Ouvimos dele que o político só existe se estiver em contato com o povo. O político que se recolhe em seu gabinete não tem noção da realidade”, citou entre os aprendizados que obteve no convívio com o ex-governador.

Para Caiado a trajetória do homenageado deve servir de inspiração para a classe política goiana. “Goiás precisa fazer uma escola de política em que seus líderes se preocupem também em disputar espaço federal, ter cargos para definições de projetos relevantes para o Estado”, explicou. Entre outras posições, em 1986, Iris assumiu o Ministério da Agricultura, durante o governo do presidente José Sarney, e, depois, a pasta da Justiça, durante o governo de Fernando Henrique Cardoso.

Em momento de descontração, o governador brincou com uma das dicas deixadas por Iris Rezende para driblar os muitos pedidos que um chefe de Executivo recebe ao longo do mandato. “Estou arremedando o Iris um pouco. Começo a contar as histórias de 1986 e até chegar 2022 o cidadão já cansou, não me pede mais nada e está disposto a ir embora”, falou Caiado em tom de brincadeira.

“Sua vida foi grandiosa demais para não ser sempre lembrada”, declarou a filha de Iris, Ana Paula Rezende. Em nome da família, ela lembrou o legado do pai, que dedicou 70 anos à vida pública. “Essa homenagem reforça a importância da política feita por vocação, por espírito público. Mostra que é um caminho que vale a pena. Os goianos tiveram um representante digno de seus ideais”, completou.

A viúva de Iris, a ex-deputada federal Dona Íris de Araújo, também prestigiou a solenidade, assim como os outros dois filhos do casal, Cristiano de Araújo Rezende e Adriana de Araújo Rezende. Para Dona Íris, o ex-governador realizou um grande sonho ao se tornar tão popular e encerrar a longa carreira política sem enfrentar nenhum escândalo, com o “nome limpo”.

O presidente do Legislativo Estadual, Lissauer Vieira, definiu Iris Rezende como um dos maiores homens públicos do Brasil. “Sempre admirei o legado, a história, a força de trabalho, a convicção que teve ao longo da sua vida pública”, afirmou. Vieira também inaugurou, na mesma ocasião, os novos estúdios da TV Alego e o auditório Carlos Vieira, que leva o nome de seu pai.

Nova sede

Desde março deste ano, as atividades da Alego são realizadas na nova sede localizada no Park Lozandes, em Goiânia. A construção teve início em 2005, foi paralisada três vezes e retomada em 2019, com investimento de R$ 125 milhões. Com o nome de Palácio Maguito Vilela, a nova Alego tem área total construída de 44 mil metros quadrados, galeria do plenário com capacidade para mais de 200 pessoas, estacionamento com mil vagas e estruturas sustentáveis.

Estiveram presentes ainda à solenidade o prefeito de Goiânia, Rogério Cruz; o senador Luiz do Carmo; a subprocuradora-geral de Justiça para Assuntos Institucionais, Laura Maria Bueno, que representou o Ministério Público de Goiás; o presidente do Tribunal de Contas dos Municípios, Joaquim de Castro; o defensor público Tiago Bicalho; o desembargador do Tribunal Regional do Trabalho (TRT), Wellington Peixoto; servidores, políticos e outras autoridades.

Fotos: Hegon Correa

Secretaria de Comunicação – Governo de Goiás