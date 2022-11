Conselho Municipal criado no ano passado promove atividades com participação de instituições de ensino superior

Publicado: 09.11.2022

Em Anápolis, o Dia Nacional da Consciência Negra, 20 de novembro, será comemorado com uma programação especial aberta ao público. Dentre as atividades, estão roda de conversa, desfile da beleza afro e o 1° Fórum e 2ª Conferência Municipal de Promoção da Igualdade Racial. A iniciativa é fruto da parceria entre o Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial (COMPIR) de Anápolis e instituições de ensino superior como UEG, IFG, UniEvangélica e Senai.

“Queremos convidar a todos para participarem dessa programação, para que juntos possamos realizar a construção participativa de políticas públicas. Estaremos em espaços democráticos, onde todos poderemos compartilhar experiências que, em parceria da rede de proteção de direitos, poderão resultar em propostas e atos concretos”, convidou o presidente do COMPIR, Lehi Souto.

Em alusão à data, nesta semana, uma roda de conversa no IFG contou com a participação de membros do COMPIR e representantes das demais instituições de ensino superior. O bate-papo deu início à atividade, com objetivo de compartilhar experiências, pesquisas e informações que possam ser agregadas a políticas públicas de igualdade racial não só em Anápolis, mas em todo o país.

O professor de ciências sociais do IFG, Neville Vilasboas, falou a respeito da importância de se promover diálogo sobre o tema. “É uma honra iniciar as atividades do mês com a participação de todos esses representantes. Esse é o momento de compartilharmos experiência e projetos ligados a políticas de igualdade racial que possam, efetivamente, resultar em políticas públicas”, disse.

O COMPIR também comemora neste mês seu aniversário de criação. Em pouco mais de um ano, o conselho já realizou diversos avanços em relação a políticas de igualdade racial no município, como o Grupo Especializado no Atendimento à Vítima de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (GEACRE), sendo um enorme ganho para a cidade de Anápolis, além da promoção do 1° Fórum Municipal de Promoção da Igualdade Racial.

Programação

1° Fórum e 2° Conferência Municipal de Promoção da Igualdade Racial

Data: 10 de novembro

Horário: de 7h às 14h

Local: SENAI Robeto Mange, Auditório

Desfile da Beleza Afro

Data: 17 de novembro

Horário: 10h

Local: UniEvangélica, praça de alimentação

Encontro da comunidade negra da UniEvangélica e conselheiros do COMPIR com o reitor da UniEvangélica

Data: 17 de novembro

Horário: 20h

Local: UniEvangélica, Reitoria

Roda de conversa: 10 anos da Lei de Cotas (Lei 12.711/2012)

Data: 24 de novembro

Horário: 9h

Local: Universidade Estadual de Goiás, Campo Central