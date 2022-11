A previsão é para esta sexta-feira, sábado e domingo, dias 11, 12 e 13

Publicado: 11.11.2022

O Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo) alerta para risco potencial para formação de tempestades em todas as regiões do Estado. A previsão é para esta sexta-feira, sábado e domingo, dias 11, 12 e 13.

Para esta sexta-feira (11) a combinação calor e umidade favorece formação de áreas de instabilidade em Goiás. Com isso, há previsão de pancadas de chuvas em áreas isoladas que podem ser acompanhadas de rajadas de vento, raios e eventualmente granizo.

Em Goiânia, a previsão é nebulosidade, sol, pancadas de chuvas isoladas e granizo. Temperatura máxima podendo chegar aos 32ºC e umidade relativa do ar variando de 35% a 85%. O nascer do sol será às 5h35 e o pôr do sol às 18h26.

O prognóstico para o Estado neste fim de semana é que a circulação dos ventos vai favorecer o transporte de umidade que, combinado com o calor, propiciará a formação de áreas de instabilidade. Com isso há previsão de pancadas de chuvas em áreas isoladas, que podem ser acompanhadas de rajadas de vento, raios e granizo.

Editado por Kattia Barreto via Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo)