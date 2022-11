Elaborada pela Seapa, a publicação Agro em Dados de novembro mostra que Uruana lidera o ranking de maiores produtores entre os municípios, seguida por Carmo do Rio Verde

Publicado: 11.11.2022

O mercado mundial de melancia está em expansão. De janeiro a setembro deste ano, o Brasil faturou US$ 26,1 milhões com exportações do produto, aumento de 9,7% na comparação com o mesmo período do ano passado. Goiás é destaque no cenário nacional quando o assunto é a fruta.

A produção goiana é a segunda maior do País e vem crescendo continuamente. A edição de novembro do Agro em Dados mostra que, em 2021, as lavouras goianas entregaram 278,2 mil toneladas de melancia. O resultado superou em 23,5% o volume alcançado no ano anterior.

“O Agro em Dados de novembro traz esse destaque especial para a melancia por sua importância na mesa do consumidor e pela relevância de Goiás na atividade. O Estado registrou recorde de produção no ano passado e respondeu por 13,0% de todo o volume da fruta produzido no País, merece, portanto, essa atenção especial e o reconhecimento pelo trabalho que vem sendo desenvolvido pelo produtor”, ressalta o secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tiago Mendonça. Ainda segundo ele, o consumo da fruta aumenta com as festas de fim de ano.

Em 2021, a área cultivada com melancia no Estado aumentou 16,0%, chegando a 6,3 mil hectares, e a produtividade média subiu 6,5%, atingindo 43,6 toneladas por hectare, outro recorde na série histórica. Uruana lidera o ranking dos maiores produtores entre os municípios brasileiros. Em Goiás, é seguida por Carmo do Rio Verde, Itapaci, Itapuranga e Rialma.

Na edição de novembro do Agro em Dados, o leitor encontra o ranking completo dos 10 maiores produtores, além de também conhecer os principais países compradores da melancia brasileira. O vizinho Paraguai é o maior importador da fruta brasileira.

O boletim da Seapa acompanha, ainda, o desempenho dos principais segmentos agropecuários goianos: bovinos, suínos, frangos, lácteos, soja e milho. O conteúdo inclui gráficos, mapas e análises elaborados pela Gerência de Inteligência de Mercado, departamento ligado à Superintendência de Produção Rural Sustentável da Seapa. A íntegra da edição de novembro em PDF está disponível no site oficial da Seapa: https://www.agricultura.go.gov.br/files/2022/AgroEmDados22/NOVEMBRO-AGROEMDADOS.pdf.

Saiba mais

O Agro em Dados é um boletim mensal do Governo de Goiás, elaborado pela Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa). O trabalho tem a parceria da Agência Goiana de Assistência Técnica, Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária (Emater); Agência Goiana de Defesa Agropecuária (Agrodefesa); e Centrais de Abastecimento de Goiás (Ceasa-GO).

As fontes dos dados são: Emater, Ceasa, Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea-Esalq/USP), Instituto para o Fortalecimento da Agropecuária de Goiás (Ifag), Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) e Ministério da Economia.

Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa)