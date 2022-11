Pró-Água foi vencedor do troféu Seriema, com concorrentes de todo o país

Publicado: 12.11.2022

O Pró-Água, programa da Prefeitura de Anápolis, foi agraciado nesta semana, com o Troféu Seriema – 20º Prêmio CREA de Meio Ambiente. A iniciativa tem como objetivo reflorestar o município, além de recuperar nascentes e Áreas de Proteção Permanente (APP) na região do Ribeirão Piancó. Conhecido como ‘Oscar do Meio Ambiente’, não só dentro do Estado, mas em todo o território nacional, Goiás já foi finalista em outras edições e, neste ano, venceu na modalidade elementos naturais.

“Tivemos grandes concorrentes de diferentes regiões, inclusive projetos de empresas e entidades multinacionais, e o programa Pró-Água emplacou o primeiro lugar. A consciência da produção de água para as próximas gerações é um desafio frente à escassez que já enfrentamos tempos atrás. Anápolis é nascedouro de águas e auxiliamos no abastecimento de outras cidades, porque é importante que essa preservação seja feita. Estamos servindo de referência para o país e o mundo”, declara o secretário de Meio Ambiente, Habitação e Planejamento Urbano, Fabrício Lopes.

A engenheira florestal e assessora ambiental da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Milena Coelho, disse que o Pró-Água se propõe a realizar ações que impulsionam o restabelecimento do ciclo da água no município. “O plantio de árvores favorece a percolação da água para os lençóis freáticos através de suas raízes. Desde o início do programa, mais de 700 mil mudas foram doadas e plantadas pela população. No futuro, essas árvores poderão capturar em média 7 milhões de toneladas de CO2”, explica.

Essa é o terceiro reconhecimento que o programa ganha desde sua criação. Em 2019, recebeu o Prêmio Destaque em Gestão Ambiental Municipal, da Associação Municipal de Órgãos Municipais de Meio Ambiente (Anamma), e no mesmo ano participou do Projeto ANDUS, uma cooperação com municípios-piloto para o planejamento urbano.

O Pró-Água nasceu em 2017, idealizado pelo ex-diretor de Recursos Hídricos, Antônio El Zayeck, junto com o prefeito Roberto Naves. O programa se aprimorou ao longo dos anos, sendo que em junho de 2020 foi instituído no formato do decreto n° 44900/2020, propondo da restauração tecnológica da ocupação do solo ao desenvolvimento e fomento de ações que permitam a conclusão do ciclo natural da água em todo o território municipal, e ainda a promoção de ações efetivas para recuperação, preservação e melhoria da qualidade ambiental.

Em 2021, o prefeito sancionou o programa, aprovado pela Câmara Municipal de Anápolis, como a Lei nº 41018 de 8 de fevereiro de 2021, com o objetivo de orquestrar as intenções do poder público e da comunidade em busca da reconstrução ambiental e sustentabilidade. As estratégias envolvem parcerias orientadas para a tecnologia, legalização e financiamento de ações que fomentem o ciclo hidrológico natural no município.

A seriema é o símbolo da premiação desde sua primeira edição. Encontrada principalmente na região central do Brasil, a ave se destaca pela capacidade de adaptação e sobrevivência. O conceito foi traduzido artisticamente e deu forma de traços lisos e harmoniosos à estatueta que se tornou a identidade do prêmio, o Oscar da sustentabilidade, que já reconheceu centenas de projetos.