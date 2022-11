Publicado: 12.11.2022

Estão abertas as inscrições do Processo Seletivo para Preenchimento de Vagas Remanescentes nos Cursos de Graduação Presenciais dos Câmpus da Região Metropolitana de Goiânia (Aparecida de Goiânia, Colemar Natal e Silva e Samambaia) e Câmpus Goiás. São 890 vagas em 101 cursos diferentes, com ingresso no primeiro e segundo semestres letivos de 2023.

As inscrições podem ser feitas até o dia 07/12/2022 no Portal do(a) Candidato(a), clicando AQUI. Não haverá taxa de inscrição.

Seleção – O processo seletivo utilizará as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) dos anos de 2009 a 2021. Para os candidatos do curso de Música será realizada a Verificação de Habilidades e Conhecimentos Específicos (somente para Regional Goiânia) de 23/01/2023 a 26/01/2023.

Categorias

De acordo com o edital, os interessados podem se inscrever nas seguintes categorias:

Mudança de curso (transferência interna) – destina-se ao candidato que é estudante regular da UFG, que no semestre imediatamente anterior ao período de matrícula, definido no cronograma do processo seletivo, esteja matriculado, no mínimo em um componente curricular, ou com matrícula trancada ou participando de programa de intercâmbio ou de mobilidade estudantil, e que tenha concluído, pelo menos, um período letivo: ingressantes 2023/1 – vínculo em 2022/2 (outubro 2022 a fevereiro de 2023); ingressantes 2023/2 – vínculo em 2023/1 ( abril a agosto de 2023). A mudança de curso pode implicar em mudança de Regional (Goiânia e Goiás), de câmpus, de grau acadêmico (licenciatura e bacharelado) e de modalidade (a distância para presencial), mesmo que seja no curso do mesmo nome, e só é permitida uma única vez.

Reingresso: destina-se ao candidato que seja ex-estudante da UFG, que esteja excluído da Universidade e deseja retornar ao último curso/grau acadêmico/habilitação/regional do qual tenha sido desvinculado, desde que o curso não esteja em situação de extinção. O reingresso só é permitido uma única vez e desde que o ex-estudante não tenha sido excluído por esgotamento de prazo para integralização curricular, decisão administrativa, decisão judicial e não tenha realizado desistência do curso.

Transferência facultativa de outra Instituição de Ensino Superior (IES)/ transferência externa: destina-se ao candidato regularmente vinculado à outra IES que, no semestre (ou período equivalente) imediatamente anterior ao período de matrícula na UFG, definido no cronograma do processo seletivo, se encontre inscrito em disciplinas ou com matrícula trancada ou participante de programas de mobilidade acadêmica regulamentados pela IES de origem, que tenha concluído no mínimo um período letivo, e que deseja dar continuidade aos estudos na UFG no mesmo curso ou em curso afim, conforme disposto no edital: ingressante 2023/1 – vínculo com a instituição de origem de agosto a dezembro de 2022 e/ou janeiro a abril de 2023; ingressante 2023/2 – vínculo com a instituição de origem de janeiro a junho de 2023 e/ou julho a setembro de 2023. O curso de origem deve ser autorizado ou reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC) ou cursado no exterior com a devida regulamentação. Nesse último caso, a documentação acadêmica a ser apresentada deve estar devidamente traduzida por tradutor público.

Confira abaixo as vagas disponíveis:

CÂMPUS DA REGIÃO METROPOLITANA DE GOIÂNIA (Aparecida de Goiânia, Colemar Natal e Silva e Samambaia) ORDEM CURSO 2023/1 2023/2 1 Administração (bacharelado) – noturno – 2 2 Agronomia (bacharelado) – integral 17 17 3 Arquitetura e Urbanismo (bacharelado) – integral 2 – 4 Artes Visuais (bacharelado) – matutino 1 – 5 Artes Visuais (licenciatura) – matutino 4 – 6 Biblioteconomia (bacharelado) – matutino 5 – 7 Biotecnologia (bacharelado) – integral 1 – 8 Ciência da Computação (bacharelado) – integral 14 14 9 Ciências Ambientais (bacharelado) – integral 4 – 10 Ciências Biológicas (bacharelado) – integral 2 – 11 Ciências Biológicas (licenciatura) – integral 3 – 12 Ciências Biológicas (licenciatura) – noturno 3 – 13 Ciências Contábeis (bacharelado) – matutino 4 – 14 Ciências Contábeis (bacharelado) – noturno 4 – 15 Ciências Econômicas (bacharelado) – matutino 4 – 16 Ciências Econômicas (bacharelado) – noturno 4 – 17 Ciências Sociais (grau não definido) – matutino 18 – 18 Ciências Sociais Políticas Públicas (bacharelado) – noturno 33 – 19 Comunicação Social e Publicidade e Propaganda (bacharelado) – vespertino 6 – 20 Dança (licenciatura) – matutino 6 – 21 Design de Ambientes (bacharelado) – integral 3 – 22 Design de Moda (bacharelado) – noturno 2 – 23 Design Gráfico (bacharelado) – vespertino 3 – 24 Direção de Arte (bacharelado) – vespertino 5 – 25 Direito (bacharelado) – matutino 7 – 26 Direito (bacharelado) – noturno 9 – 27 Ecologia e Análise Ambiental (bacharelado) – integral 1 – 28 Enfermagem (bacharelado) – integral 11 – 29 Engenharia Ambiental e Sanitária (bacharelado) – integral 8 – 30 Engenharia Civil (bacharelado) – integral 8 8 31 Engenharia de Alimentos (bacharelado) – integral 20 – 32 Engenharia de Computação (bacharelado) – integral 1 1 33 Engenharia de Materiais (bacharelado) – integral 5 – 34 Engenharia de Produção (bacharelado) – integral 21 – 35 Engenharia de Software (bacharelado) – noturno 6 – 36 Engenharia de Transportes (bacharelado) – integral 10 – 37 Engenharia Elétrica (bacharelado) – integral 1 1 38 Engenharia Física (bacharelado) – integral 4 – 39 Engenharia Florestal (bacharelado) – integral 26 – 40 Engenharia Mecânica (bacharelado) – integral 1 – 41 Engenharia Química (bacharelado) – integral 16 – 42 Estatística (bacharelado) – integral 20 – 43 Farmácia (bacharelado) – integral 2 2 44 Filosofia (bacharelado) – noturno 13 – 45 Filosofia (grau não definido) – matutino 7 – 46 Física (bacharelado) – integral 4 – 47 Física (licenciatura) – integral 4 – 48 Física (licenciatura) – noturno 4 – 49 Física Médica (bacharelado) – integral 4 – 50 Geografia (bacharelado) – matutino 2 – 51 Geografia (licenciatura) – matutino 2 – 52 Geografia (licenciatura) – noturno 2 – 53 Geologia (bacharelado) – integral 8 – 54 Gestão da Informação (bacharelado) – matutino 10 – 55 História (licenciatura) – matutino 13 – 56 História (licenciatura) – noturno 13 – 57 Inteligência Artificial (bacharelado) – integral 1 – 58 Jornalismo (bacharelado) – matutino 1 – 59 Letras Estudos Literários (bacharelado) – vespertino 1 – 60 Letras Linguística (bacharelado) – vespertino 4 – 61 Letras Espanhol (licenciatura) – matutino 7 – 62 Letras Francês (licenciatura) – matutino 4 – 63 Letras Inglês (licenciatura) – matutino 5 – 64 Letras Libras (licenciatura) – noturno 12 – 65 Letras Português (licenciatura) – matutino 6 – 66 Letras Português (licenciatura) – vespertino 10 – 67 Matemática (grau não definido) – vespertino 52 – 68 Matemática (licenciatura) – noturno 18 – 69 Medicina (bacharelado) – integral 1 – 70 Medicina Veterinária (bacharelado) – integral 4 4 71 Museologia (bacharelado) – noturno 4 – 72 Música – Regência (bacharelado) – integral 1 – 73 Música – Instrumento Musical (bacharelado) – integral (as vagas por instrumento constam dos Anexos V e VI) 9 – 74 Música – Educação Musical (licenciatura) – integral 2 – 75 Música – Ensino do Instrumento Musical (licenciatura) – integral (as vagas por instrumento constam dos Anexos V e VI) 8 – 76 Música – Educação Musical (licenciatura) – noturno 5 – 77 Música – Ensino do Canto (licenciatura) – noturno 1 – 78 Música – Ensino do Instrumento Musical (licenciatura) – noturno (as vagas por instrumento constam dos Anexos V e VI) 10 – 79 Musicoterapia (bacharelado) – matutino 4 – 80 Nutrição (bacharelado) – matutino 5 7 81 Odontologia (bacharelado) – integral 2 – 82 Pedagogia (licenciatura) – matutino 6 – 83 Pedagogia (licenciatura) – noturno 17 – 84 Psicologia (grau não definido) – integral 4 – 85 Química (bacharelado) – integral 6 6 86 Química (licenciatura) – integral 1 3 87 Química (licenciatura) – noturno 10 – 88 Relações Internacionais (bacharelado) – matutino 8 – 89 Relações Públicas (bacharelado) – matutino 2 – 90 Sistemas de Informação (bacharelado) – noturno 13 – 91 Teatro (licenciatura) – vespertino 14 – 92 Tradução e Interpretação em Letras Libras/Português (bacharelado) – noturno 11 – 93 Zootecnia (bacharelado) – integral 15 – TOTAL DE VAGAS POR SEMESTRE 695 65

CÂMPUS GOIÁS ORDEM CURSO 2023/1 1 Administração (bacharelado) – noturno 14 2 Arquitetura e Urbanismo (bacharelado) – integral 7 3 Direito (bacharelado) – noturno 6 4 Educação do Campo (licenciatura) – Ciências da Natureza – noturno 14 5 Filosofia (bacharelado) – noturno 30 6 Filosofia (licenciatura) – noturno 28 7 Pedagogia (licenciatura) – noturno 11 8 Serviço Social (bacharelado) – noturno 20 TOTAL DE VAGAS POR SEMESTRE 130

Serviço

UFG – Processo Seletivo Vagas Remanescentes