Montante é mais do que o dobro do valor estimado para a venda dos veículos. Cerca de 900 unidades da frota consideradas inservíveis foram arrematadas

Publicado: 14.11.2022

O Governo de Goiás concluiu todas as fases dos leilões de veículos inservíveis para a administração pública estadual. O montante arrecadado com as vendas supera R$ 4,3 milhões. Divididos em 15 lotes, os leilões começaram em abril e foram concluídos em outubro deste ano, com a oferta de quase 900 carros. O valor alcançado superou as estimativas, que previam o arremate dos bens por pouco mais de R$ 1,5 milhão.

Os recursos serão aplicados em áreas prioritárias da gestão estadual. A ação foi programada após a Secretaria da Administração (Sead) mapear toda a frota do Governo de Goiás e classificar a quantidade de carros para alienação. Com esse trabalho, os pátios dos órgãos estaduais foram esvaziados, o que colocou fim a um cenário de abandono e gerou economia para o estado, ao eliminar custos com a guarda dos automóveis.

A ação evidencia a responsabilidade do governo com o patrimônio público. “Esses resultados demonstram a eficiência de se manter um controle efetivo de tudo que o Estado possui, principalmente para evitar aquisições e despesas desnecessárias. É inteligente que a gestão venda esses bens em desuso, considerando que os recursos serão convertidos em mais investimentos para população”, pontuou o secretário da Administração, Alexandre Demartini.

Um novo levantamento de bens inservíveis para administração está em andamento, o que possibilitará novas rodadas de leilões de veículos. Nesse processo, cada carro da frota é classificado como sucata, para veículos cuja recuperação é inviável, ou como antieconômico, caso daqueles que apresentam custo de reparo superior a 40% do valor de mercado.

Fonte: Sead