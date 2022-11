Ao lado da primeira-dama, estudantes goianos do Aprendiz do Futuro encerraram intercâmbio cultural em visita à sede do Poder Legislativo da União Europeia, em Bruxelas. A coordenadora do Gabinete de Políticas Sociais destacou o programa goiano de sócio-aprendizagem, que a partir de agora deve servir de exemplo para futuras ações da instituição

Publicado: 17.11.2022

Sob o comando da coordenadora do Gabinete de Políticas Sociais e presidente de honra da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG), primeira-dama Gracinha Caiado, a comitiva goiana que acompanha 12 estudantes do programa de sócio-aprendizagem Aprendiz do Futuro em intercâmbio cultural pela Europa encerrou as suas atividades oficiais nesta quinta-feira (17/11), na capital da Bélgica, Bruxelas, em visita ao Parlamento Europeu, órgão legislativo da União Europeia (UE) e uma das suas sete instituições. Na ocasião, Gracinha discursou e apresentou os avanços sociais do Estado de Goiás ao longo do primeiro mandato do governador Ronaldo Caiado.

“É uma honra e um prazer enormes estar aqui no Parlamento Europeu, grande símbolo mundial da democracia e da defesa inegociável dos direitos humanos, representando o Governo de Goiás, em nome do governador Ronaldo Caiado”, discursou a primeira-dama. “Sabemos que Goiás está em um local privilegiado, no centro do Brasil, e que se trata de um Estado com todas as condições de desenvolvimento econômico, de inovação e de tecnologia. Mas sabemos também que isso de nada adiantaria se não tivéssemos o desenvolvimento social avançando na mesma proporção. E assim, esta equipe da área social do Governo de Goiás que hoje me acompanha está trabalhando em parceria e em diálogo com todas as outras áreas do governo: educação, saúde, economia, saneamento, ciência e tecnologia, entre outras”, emendou.

Gracinha Caiado também citou o diálogo permanente estabelecido pelo Governo de Goiás em todas as esferas administrativas, o que possibilita ações técnicas e eficazes em todos os setores e especialmente no combate à pobreza. “Temos a prática de sempre dialogar com outros estados da federação e seus municípios, e também com outros países, como estamos tendo o privilégio aqui hoje. Não temos fórmulas mágicas ou ideias prontas. Temos um trabalho continuado de diálogo e estudos em parceria com todos os 246 municípios do Estado de Goiás e suas equipes de assistência social.”

Na ocasião, a primeira-dama destacou também os resultados apresentados pelo programa Aprendiz do Futuro, que é executado por meio da Renapsi, em parceria com a Fundesplai, fundação que atua há mais de 50 anos em ações sociais voltadas para jovens em vulnerabilidade na Espanha. “Nós sabemos que não existe caminho mais seguro de saída sustentável da pobreza do que o caminho da Educação”, lembrou Gracinha ao enfatizar que, atualmente, 6.250 jovens goianos contam com a chance de um futuro melhor graças ao programa de sócio-aprendizagem que integra capacitação e educação.

Acompanhando a primeira-dama no Parlamento Europeu, o eurodeputado Jordi Solé i Ferrando, político catalão e membro da instituição, afirmou que pretende levar o projeto goiano de sócio-aprendizagem a toda comunidade europeia. “Esse programa deve ser copiado pelo mundo e eu serei a voz de vocês aqui no Parlamento Europeu”, disse diretamente à Gracinha e comitiva.

Jovens com Valores

Durante a visita, Gracinha também conheceu ainda mais de perto a metodologia “Young People With Values – YoPeVa” (Jovens com Valores), utilizada dentro do Aprendiz do Futuro e que é referência mundial quando o tema é sócio-aprendizagem. O modelo inovador desenvolvido pela Fundesplai e outras organizações de renome ao redor do mundo fornece as ferramentas necessárias para enfrentar as restrições vivenciadas pelos jovens em vulnerabilidade social no mercado de trabalho.

Entre outras ações, a metodologia utilizada no território goiano estabelece um contrato de trabalho provisório para que o jovem beneficiado possa ser inserido no mercado dentro de uma cultura organizacional eficiente e um real ambiente profissional. “Esses jovens não podem ser excluídos, eles precisam do nosso suporte. […] A nossa metodologia já foi implementada com grande sucesso no Brasil”, destacou o diretor de relações internacionais da Fundesplai, Sergi Alegre, ao mencionar a experiência exitosa do Governo de Goiás.

O modelo também é usado por outros seis países que participaram do evento desta quinta-feira. Com a presença de estudantes de Portugal, Itália, Romênia, Países Baixos, Suécia e Catalunha, os representantes das nações apresentaram suas experiências próprias e os desafios para que o trabalho de sócio-aprendizagem realizado em cada uma das localidades seja reforçado e ampliado. “O governo Ronaldo Caiado está sempre atualizado e conectado com as melhores práticas em políticas públicas, trocando experiências e buscando sempre nos aperfeiçoar”, lembrou a primeira-dama Gracinha Caiado, na ocasião.

Intercâmbio Cultural

A comitiva com os 12 Aprendizes do Futuro iniciou o Intercâmbio Cultural no último domingo (13/11) por Barcelona, região da Catalunha, na Espanha. Na última terça (15), cumpriram uma agenda oficial com o presidente da Catalunha, Peres Aragonès, deputados do Parlamento Europeu, além de jovens estudantes de diversos países. Na quarta (16), a primeira-dama Gracinha Caiado foi uma das convidadas de honra de um evento que ocorreu em Barcelona para tratar da inclusão social de jovens em vulnerabilidade social por meio de estratégias de formação e ocupação.

Os estudantes ainda participaram de visitas a pontos turísticos da cidade espanhola e em Bruxelas, na Bélgica, além de outras atividades. A viagem, uma iniciativa do Governo de Goiás em parceria com a Renapsi, é uma premiação aos aprendizes com melhores notas, desempenho em redação e nas atividades de orientação profissional. Os estudantes selecionados ganharam a viagem com todas as despesas pagas, além de roupas, custeio do passaporte e documentação necessária.

Acompanham a comitiva goiana, junto à primeira-dama, o secretário de Desenvolvimento Social, Wellington Matos, a diretora-geral da OVG, Adryanna Caiado; e o prefeito de Anápolis, Roberto Naves.

