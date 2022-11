Publicado:17.11.2022

Uma das principais iniciativas de promoção do cinema independente no Brasil, a Mostra Sesc de Cinema (MSDC), aterrissa em Goiás!

No dia 21 de novembro, a partir das 18h, o Sesc Anápolis exibe gratuitamente, os cinco filmes selecionados no panorama estadual da V Mostra Sesc de Cinema, além do filme goiano selecionado no panorama nacional.

Essa é uma oportunidade única de assistir os trabalhos goianos selecionados para a Mostra.

Clique aqui e conheça mais da Mostra Sesc de Cinema: https://www.sesc.com.br/atuacoes/cultura/audiovisual/mostra-de-cinema/

Para mais informações, acesse: https://www.sescgo.com.br/post/cultura/sesc-centro-e-anapolis-recebem-sessoes-da-v-mostra-sesc-de-cinema

AGENDE-SE

O quê? – ️ V Mostra Sesc de Cinema

Quando? – 21/11, segunda-feira às 18h

Onde? – No Sesc Anápolis

Quanto? – ENTRADA FRANCA