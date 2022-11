Publicado: 19.11.2022

Estão abertas as inscrições do Processo Seletivo para ingresso nos cursos de Música (bacharelado e licenciatura) do Câmpus da Região Metropolitana de Goiânia que exigem prova de Verificação de Habilidades e Conhecimentos Específicos (VHCE). O Processo Seletivo visa preencher 138 vagas, e é organizado pelo Instituto Verbena/UFG, em parceria com o Centro de Gestão Acadêmica da UFG, responsável pela matrícula dos aprovados.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até 15/12/2022 no Portal do(a) Candidato(a). Para a seleção, será considerado o desempenho na VHCE somada ao desempenho no ENEM, ambas de caráter eliminatório e classificatório.

Todos os candidatos com inscrições homologadas serão convocados para a realização da Prova de VHCE, que poderá ser presencial ou remota, conforme escolha no ato da inscrição. A VHCE será avaliada por bancas examinadoras constituídas por professores designados pela Escola de Músicas e Artes Cênicas da UFG.

Confira as vagas:

CURSO HABILITAÇÃO INSTRUMENTO Música – Bacharelado – Integral Canto – Composição – Regência – Instrumento Musical Clarineta Contrabaixo Acústico Flauta Transversal Percussão Piano Saxofone Trombone Trompete Violão Violino Violoncelo Viola Música – Licenciatura – Integral Ensino do Canto – Educação Musical – Ensino do Instrumento Musical Clarineta Contrabaixo Acústico Flauta Transversal Percussão Piano Saxofone Trombone Trompete Trompa Violão Violino Violoncelo Viola Música – Licenciatura – Noturno Ensino do Canto Educação Musical Ensino do Instrumento Musical Bateria Clarineta Contrabaixo Acústico Contrabaixo Elétrico Flauta Doce Guitarra Elétrica Percussão Saxofone Trompa Trompete Trombone Viola Violão Violão Popular Música Popular – Noturno Canto Popular – Produção Musical – Instrumento Musical Acordeon Bateria Contrabaixo Popular (acústico e elétrico) Flauta Transversal Popular Guitarra elétrica Piano Popular Saxofone Popular Trompete Popular Trombone Popular Violão Popular

Observação: Caso as vagas das habilitações dos cursos de Música não sejam todas preenchidas, elas poderão ser remanejadas, considerando os limites máximos definidos no quadro da página 17 do Edital.

