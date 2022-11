Mapa projeta que performance estadual deve ser impulsionada pelo desempenho das lavouras. Percentual de crescimento do VBP agrícola goiano é o maior do Centro-Oeste e supera a média nacional

19.11.2022

O Valor Bruto da Produção (VBP) da agropecuária goiana deve crescer 2,6%, na comparação com o ano passado, e atingir o recorde de R$ 106,6 bilhões em 2022. A estimativa é do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) e foi divulgada nesta quinta-feira (17/11). Uma vez confirmado, o resultado dá a Goiás a quinta posição no ranking dos maiores VBPs entre os estados e o Distrito Federal.

“O VBP é um indicador importante de mercado, e esta nova rodada de estimativas do Mapa confirma que o nosso Valor Bruto da Produção deve crescer pelo quarto ano consecutivo”, destaca o secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tiago Mendonça. Ele lembra que a performance goiana é impulsionada pelo desempenho das lavouras. “No segmento agrícola, o crescimento do VBP de Goiás é o maior do Centro-Oeste e muito acima da média nacional”, cita.

O percentual de aumento do VBP agrícola, em nível nacional, deve ficar em 0,4%, enquanto em Goiás o indicador do segmento deve crescer 7,3%, chegando a R$ 75,4 bilhões.

Em valores absolutos, o principal destaque goiano é a soja. O Valor Bruto da Produção da sojicultora estadual deve alcançar R$ 41,4 bilhões, o que representa uma alta de 10,7% em relação a 2021. Outros produtos agrícolas têm perspectiva de elevação do VBP. Entre eles estão a batata (+64,8%), a uva (+23,9%), o tomate (+20,6%), o feijão (+18,4%), o café (+17,1%), o algodão (+17,0%), a mandioca (+11,3%), a cana (+8,6%) e o trigo (+3,9%).

O cenário é diferente para a pecuária goiana, que, em linha com o cenário nacional, tem estimativa de queda (-8,7%). De acordo com o Mapa, o Valor Bruto da Produção do segmento deve somar R$ 31,2 bilhões este ano em Goiás. A projeção é recuo em bovinos (-13,1%), suínos (-8,8%), frangos (-6,8%), ovos (-2,9%) e leite (-0,9%).

O Valor Bruto da Produção Agropecuária mostra a evolução do desempenho das lavouras e da pecuária ao longo do ano e corresponde ao faturamento bruto dentro do estabelecimento. É calculado com base da produção da safra agrícola e da pecuária, e nos preços recebidos pelos produtores nas principais praças do País, dos 26 maiores produtos agropecuários do Brasil.

