Mesmo as crianças desta faixa etária que não possuem comorbidades também podem realizar o cadastro

Publicado: 20.11.2022

Pais ou responsáveis já podem cadastrar seus filhos com faixa etária entre seis meses e abaixo de três anos de idade (dois anos, 11 meses e 29 dias) para receberem a Pfizer Baby, imunizante específico contra a Covid para este público. Para se cadastrar, basta acessar o site vacina.anapolis.go.gov.br/cadastrar com documentos em mãos.

A partir do dia 21 de novembro, as vacinas estarão disponíveis às segundas, quartas e sextas-feiras na unidade de saúde Ilion Fleury (antiga Osego), no Bairro Jundiaí. Especificamente no dia 22 de novembro, a vacinação acontecerá nas unidades Filostro Machado, Vila União e Bandeiras. Já no dia 24, será no Anexo Itamaraty, Recanto do Sol e Bairro de Lourdes. Em todas essas unidades, a aplicação das doses ocorrerá das 7h30 às 21h. Nas semanas seguintes, outros postos entram em revezamento, às terças e quintas, com divulgação prévia.

Segundo a diretora Mirlene Garcia, responsável pela vacinação no município, o esquema vacinal da Pfizer Baby são três doses com datas agendadas logo após a primeira vacinação. “O intervalo da primeira para a segunda dose é de quatro semanas, e da segunda para a terceira, de oito semanas”, explica.

Como grupo prioritário, as crianças com comorbidades serão vacinas primeiramente com as doses que chegaram, mas uma estratégia será adotada para evitar desperdício. Como em cada frasco contém várias doses, uma vez que ele é aberto, deve ser utilizado todo o conteúdo. Por isso, as crianças sem comorbidade que comparecerem aos pontos de vacinação poderão ser atendidas, respeitando o grupo prioritário.