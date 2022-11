Ação, que faz parte da programação do Novembro Azul, já foi realizada no Parque Ipiranga

Publicado: 20.11.2022

A campanha Novembro Azul movimentará o Parque da Jaiara na próxima segunda-feira, 21, das 16h às 19h, com serviços oferecidos pela Prefeitura de Anápolis, por meio da Secretaria Municipal de Saúde. O objetivo da mobilização é orientar o público masculino sobre a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de próstata, além de promover a saúde. A última ação ocorreu na quinta-feira, 17, no Parque Ipiranga.

“Vim fazer uma caminhada, aí aproveitei para medir a pressão, verificar a glicemia e saber mais sobre o assunto”, contou o aposentado Jorge Machado, 72 anos. Já o Edson Carvalho, 69 anos, não perdeu tempo e fez a coleta do PSA (principal exame para diagnosticar problemas na próstata). “O seguro morreu de velho, não é mesmo? Já estou aqui. Aproveitar logo e me cuidar”, disse o comerciante.

Quase cem coletas de PSA foram feitas, sem falar nos serviços de nutrição, testes rápido e de glicemia, aferição de pressão, auriculoterapia, vacina, consultas médicas, entre outros, que contabilizaram mais de 350 atendimentos.

No dia 25 a ação acontece das 8h às 12h na Unidade de Saúde Ilion Fleury (antiga Osego), no Bairro Jundiaí, com consultas de urologistas, coleta de PSA, testes rápidos, atendimento nutricional, aferição de pressão arterial, exame de glicemia e educação continuada sobre câncer de próstata.

Nas unidades básicas de saúde também estão sendo realizadas triagens para pacientes acima de 50 anos e encaminhamento para exames (se necessário), além de avaliações, palestras e ações de saúde.