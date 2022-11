Atendimento móvel durante período da Black Friday busca mais proximidade com consumidor

Publicado: 20.11.2022

Com o intuito de agilizar o atendimento dos consumidores, a van do Procon Anápolis estará estacionada na praça Bom Jesus de 21 de novembro a 2 de dezembro, das 9h às 17h. O local e a data foram escolhidos estrategicamente para que as pessoas possam fazer denúncias ou mesmo tirar dúvidas no período que antecede a Black Friday, como também pós-promoção. Outro canal de contato com o órgão é o Zap do Procon, pelo número 3902-1365.

O diretor do Procon Anápolis, Wilson Velasco, diz que as fiscalizações no comércio continuam no centro da cidade e que nesse período serão intensificadas. “Acompanhamos durante todo o ano a evolução dos preços dos produtos mais consumidos pelos anapolinos, portanto, sabemos se nesse período está havendo uma falsa promoção.”

A fiscalização começou no mês passado e a meta do órgão é visitar o maior número de lojas possível, inclusive após a data. Estão sendo anotados os preços dos produtos que têm mais saída, como celulares, aparelhos eletrônicos e guarda-roupas, para que esses valores sejam comparados posteriormente com os ofertados na época das promoções.

Semanalmente a van do Procon tem percorrido toda a cidade. “Isso possibilita ao consumidor anapolino um acesso ao órgão com mais facilidade, mais praticidade e economia, dando a esse atendimento a mesma celeridade, como se ele estivesse na própria sede do Procon”, conclui o diretor do órgão.