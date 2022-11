Publicado: 21.11.2022

Com a ENTRADA GRATUITA, as sessões serão entre os dias 22 a 25 de novembro.

Serão exibidos 8 filmes, com destaque para o longa “NOSTALGIA” (2022), de Mario Martone, que teve estreia mundial na competição oficial do Festival de Cannes e é o filme escolhido para representar a Itália na corrida ao Oscar 2023.

PROGRAMAÇÃO:

22/11 (TERÇA)

19h – NOSTALGIA (16 anos)

21h10 – HILL OF VISION: A INCRÍVEL HISTÓRIA DE MARIO CAPECCHI (14 anos)

23/11 (QUARTA)

19h – PRIMEIRO AMOR (16 anos)

21h10 – COMEDIANTES (16 anos)

24/11 (QUINTA)

19h – OS IRMÃOS DE FILIPPO (16 anos)

21h30 – TOALETE (16 anos)

25/11 (SEXTA)

19h – ÁGUA E ANIS (14 anos)

21h30 – O INOCENTE (16 anos)

NOSTALGIA

DIREÇÃO: MARIO MARTONE

ANO: 2022 GÊNERO: DRAMA

SINOPSE: APÓS QUARENTA ANOS DE AFASTAMENTO, FELICE (PIERFRANCESCO FAVINO) VOLTA AO LOCAL ONDE NASCEU, O BAIRRO SANITÀ, NO VENTRE DE NÁPOLES. REDESCOBRE OS LUGARES, OS CÓDIGOS DO BAIRRO E UM PASSADO QUE O DEVORA.

O FILME FOI APRESENTADO NO FESTIVAL DE CANNES DE 2022.

HILL OF VISION – L’INCREDIBLE STORIA DE MARIO CAPECHI (HILL OF VISION – A INCRÍVEL HISTÓRIA DE MÁRIO CAPECCHI)

DIREÇÃO: ROBERTO FAENZA

ANO: 2022 GÊNERO: BIOGRAFIA / DRAMA

SINOPSE: ITÁLIA, SEGUNDA GUERRA MUNDIAL. DEPOIS QUE SUA MÃE É PRESA POR FASCISTAS, MARIO PASSA A INFÂNCIA NAS RUAS. EM 1947, ELE E SUA MÃE SÃO MILAGROSAMENTE REUNIDOS E COMEÇAM UMA NOVA VIDA NA AMÉRICA. BASEADO NA VIDA DE MARIO CAPECCHI, PRÊMIO NOBEL DE MEDICINA DE 2007.

PRIMEIRO AMOR (PRIMO AMORE)

DIREÇÃO: DINO RISI

ANO: 1978 GÊNERO: COMÉDIA DRAMÁTICA

SINOPSE: UGO CREMONESI (UGO TOGNAZZI), TAMBÉM CONHECIDO COMO PICCHIO, É UM EX-COMEDIANTE QUE ACABOU EM UM ASILO E NÃO ACEITA A IDEIA DE VEGETAR ENQUANTO ESPERA A MORTE. ELE SE APAIXONA PELA JOVEM E BELA RENATA (ORNELLA MUTI) QUE LÁ TRABALHA COMO EMPREGADA.QUANDO PICCHIO FINALMENTE RECEBE O ATRASO DE SUA PENSÃO, ELE DECIDE FUGIR COM A GAROTA, PROMETENDO JOGÁ-LA NO MUNDO DA REVISTA. A GAROTA FOI IMEDIATAMENTE BEM-SUCEDIDA, TAMBÉM PORQUE SUA MORALIDADE BASTANTE FLEXÍVEL PERMITE QUE ELA AGRADE AS PESSOAS CERTAS. TENDO ALCANÇADO O SUCESSO, A GAROTA FAZ UM GESTO DE GENEROSIDADE PARA COM O VELHO ATOR QUE LHE MOSTROU O CAMINHO, MAS O HOMEM RECUSA COM DESDÉM.

COMEDIANS

DIREÇÃO: GABRIELE SALVATORES

ANO: 2021 GÊNERO: COMÉDIA

SINOPSE:SEIS ASPIRANTES A COMEDIANTES CANSADOS DA MEDIOCRIDADE DE SUAS VIDAS, AO FINAL DE UM CURSO NOTURNO DE STAND-UP, SE PREPARAM PARA ENFRENTAR SUA PRIMEIRA APRESENTAÇÃO EM UM CLUBE. NA PLATEIA HÁ TAMBÉM UM “CAÇA-TALENTOS”, QUE ESCOLHERÁ UM DELES PARA UM PROGRAMA DE TELEVISÃO. PARA TODOS É A GRANDE OPORTUNIDADE DE MUDAR DE VIDA, PARA ALGUNS TALVEZ SEJA A ÚLTIMA. AS APRESENTAÇÕES COMEÇAM E CADA COMEDIANTE SOBE AO PALCO COM UM GRANDE DILEMA: RESPEITAR OS ENSINAMENTOS DE SEU PROFESSOR, DEDICADO À COMÉDIA INTELIGENTE E INTRANSIGENTE OU MUDAR SEUS NÚMEROS PARA SATISFAZER O GOSTO POUCO REFINADO DO “CAÇA-TALENTOS”? OU TALVEZ PROCURAR UMA TERCEIRA VIA…

I FRATELLI DE FILIPPO (OS IRMÃOS DE FILIPPO)

DIREÇÃO: SERGIO RUBINI

ANO: 2021 GÊNERO: DRAMA

SINOPSE: SERGIO RUBINI LEVA AO CINEMA UM RETRATO DA FAMÍLIA DE ARTISTAS DE FILIPPO E CONTA COM A GRANDE INTERPRETAÇÃO DE GIANCARLO GIANNINI NO PAPEL DE EDUARDO SCARPETTA. NÁPOLES, INÍCIO DE 1900. EDUARDO (MARIO AUTORE), PEPPINO (DOMENICO PINELLI) E TITINA (ANNA FERRAIOLI RAVEL) VIVEM JUNTOS COM SUA MÃE LUISA DE FILIPPO (SUSY DEL GIUDICE). O PAI NATURAL É O MAIS FAMOSO COMEDIANTE DA ÉPOCA, EDUARDO SCARPETTA, QUE OS NEGLIGENCIA COMPLETAMENTE. NO ENTANTO, ELE TRANSMITIU SEU AMOR PELO TEATRO E OS FEZ ATUAR DESDE CEDO. QUANDO MORREU EM 1925, A HERANÇA FOI COMPARTILHADA PELA FAMÍLIA LEGÍTIMA. A HISTÓRIA DOS DE FILIPPO É UMA HISTÓRIA REAL OCORRIDA NA ITÁLIA, E RETRATA UMA FERIDA FAMILIAR QUE SE TRANSFORMA EM ARTE. O FILME VENCEU EM 2022 O DAVID DI DONATELLO DE MELHOR COMPOSIÇÃO.

TOILET

DIREÇÃO: GABRIELE PIGNOTTA

ANO: 2022 GÊNERO: COMÉDIA

SINOPSE: FLAVIO BRITTANY (GABRIELE PIGNONTA) TEM A REUNIÃO DE NEGÓCIOS MAIS IMPORTANTE DE SUA VIDA. ENTRE OS TELEFONEMAS DOS CLIENTES, AS MENSAGENS DE VOZ DA SECRETÁRIA E AS LIGAÇÕES DA EX-MULHER, FLAVIO DIRIGE SEU CARRO EM DIREÇÃO À OPORTUNIDADE QUE HÁ TEMPOS ESPERAVA. LEVADO POR UMA SUCESSÃO DE TELEFONEMAS, ELE NÃO PERCEBE QUE TOMOU O CAMINHO ERRADO E PARA EM UMA PEQUENA ÁREA DE SERVIÇO. AINDA NO TELEFONE, FRENETICAMENTE DISTRAÍDO, ELE VAI AO BANHEIRO, MAS QUANDO TENTA SAIR A PORTA ESTÁ TRANCADA. ELE GRITA POR SOCORRO, MAS NINGUÉM RESPONDE. NÃO HÁ ALMA VIVA. FLAVIO BRITTANY ESTÁ SOZINHO, TRANCADO NO BANHEIRO DEUMA ÁREA DE SERVIÇO REMOTA E NÃO FAZ IDEIA DE ONDE ESTÁ. LÁ FORA, A SUA VIDA SEGUE SEM ELE: A OPORTUNIDADE DE TRABALHO QUE ESPERAVA, O ANIVERSÁRIO DA FILHA COM QUEM TENTA RECUPERAR A RELAÇÃO… O TEMPO PASSA, MAS A SITUAÇÃO NÃO DESBLOQUEIA. SERÁ QUE FLAVIO VAI CONSEGUIR NÃO PERDER TUDO?

ACQUA E ANICE (ÁGUA E ANIS)

DIREÇÃO: CORRADO CERON

ANO: 2022 GÊNERO: DRAMA / COMÉDIA

SINOPSE: ACQUA E ANICE É UM “ROAD MOVIE DOS SALÕES DE BAILES” QUE CONTA A HISTÓRIA DE OLÍMPIA, UMA LENDA DOS BAILES QUE AOS 70 ANOS DECIDE COLOCAR A VAN DE SUA BANDA DE VOLTA À ESTRADA: DESTA VEZ, PORÉM, NÃO É SOBRE SAIR EM TURNÊ, MAS EMBARCAR EM UMA JORNADA COM AS PESSOAS QUE A AMAVAM E OS LUGARES QUE FIZERAM DELA UMA ESTRELA. COM ELA, UMA JOVEM, MARIA, TÍMIDA E DESAJEITADA, RECÉM- CONTRATADA COMO SUA MOTORISTA. O FILME TEVE ESTREIA NO ÚLTIMO FESTIVAL DE VENEZA NA SESSÃO “GIORNATE DEGLI AUTORI”.

O INOCENTE (L’ INNOCENTE)

DIREÇÃO: LUCHINO VISCONTI

ANO: 1976 GÊNERO: DRAMA

SINOPSE: TULLIO (GIANCARLO GIANNINI), UM ARISTOCRATA DA ALTA SOCIEDADE ITALIANA DO SÉCULO XIX, ESTÁ EXPERIMENTANDO UMA GRANDE REVIRAVOLTA EM SUA VIDA: APÓS TRAIR SUA ESPOSA GIULIANA (LAURA ANTONELLI) E FAZER QUESTÃO QUE ELA DESCOBRISSE, ELE ESTÁ PROVANDO DO MESMO VENENO, JÁ QUE ELA ACABOU SE APAIXONANDO POR UM ESCRITOR.