Nesta semana, 150 agentes estão percorrendo 16 bairros para eliminar focos do mosquito

Publicado: 22.11.2022

Devido ao período chuvoso, que favorece a proliferação do Aedes aegypti, a Prefeitura de Anápolis reforça as ações de eliminação dos focos com a realização de mutirões por toda a cidade. Nesta segunda-feira, 21, os agentes visitaram o Parque dos Pireneus, Setor Sul, Novo Paraíso, Santa Cecília e Parque das Nações.

Na terça-feira, 22, a equipe, composta diariamente por 150 agentes, segue para o Jardim Arco Verde, Chácaras Colorado, Vale Pireneus, Royal Garden e Vivian Parque. Já na quarta-feira, 23, o mutirão contra a dengue acontece no JK Nova Capital, Dom Felipe, Setor Escala, Vila União e Vila Mariana. O trabalho continua na quinta-feira, 24, na Nova Vila, Jandaia e Paraíso; e na sexta-feira, 25, na Vila Formosa, Adriana Parque e Calixtópolis.

A seleção de bairros foi estabelecida por critérios de maior número de notificações conforme análise do setor de epidemiologia do município. Mas a dengue e outras doenças provocadas pelo Aedes aegypti só se combatem por meio de ação conjunta com a população. “Na maioria dos locais que visitamos, encontramos focos. Precisamos que a comunidade se conscientize do seu papel. Sem o envolvimento da população é impossível obtermos um resultado positivo e determinante contra o mosquito”, ressalta a gerente de Endemias, Patrícia Godói.