Time de vôlei venceu cinco dos três jogos que disputou e levou medalha de bronze. No atletismo, estudante fica com a terceira colocação na série de 2 mil metros

Publicado: 23.11.2022

Foto: Paulo Morais

Doze estudantes da rede municipal de Educação representaram a cidade de Anápolis e também Goiás nos Jogos Escolares Brasileiros 2022, que ocorreu no Rio de Janeiro, na semana passada. O time de vôlei da Escola Municipal Raymundo Paulo Hargreaves e as estudantes Thayla Silva e Ana Laura Silva, da Escola Municipal Jahir Ribeiro Guimarães, juntamente com professores da rede, integraram a comitiva.

No vôlei, o time terminou na 11ª colocação dentre os 28 times que disputaram e conquistou a medalha do terceiro lugar na categoria prata. No atletismo, Thayla Silva ficou com a terceira colocação na série prata dos 2 mil metros.

Os estudantes receberam tênis e uniformes novos, com jaqueta, e apoio financeiro da Prefeitura para custear alimentação e transporte durante os dias em que estiveram representando a rede de Educação. “Estamos cumprindo com a nossa obrigação, que é apoiar e incentivar os nossos estudantes, ações que são preconizadas no Estatuto da Criança e do Adolescente. E acreditamos no esporte como ferramenta de inclusão social, que traz transformação na vida e contribui na formação de cidadãos brasileiros. É este o nosso propósito”, comenta a secretária municipal de Educação, Eerizania de Freitas.

Para o levantador da equipe, o estudante Allan Victor Souza, de 13 anos, participar do evento já é uma grande oportunidade. “O mais importante para mim e todos os meus amigos e colegas foi a possibilidade de viajar, de interagir com outras pessoas, e dar o nosso melhor. Ficamos em uma boa posição nacional e ganhamos uma medalha, o que foi incrível, mas o esporte nos ensina mais que isso”, disse.

O evento é realizado anualmente pela Confederação Brasileira do Desporto Escolar (CBDE), em parceria com o Governo Federal. Ao todo, entre árbitros, técnicos, delegados de quadra, colaboradores em geral e estudantes-atletas de todas as partes do país, a competição contou com a participação direta de quase 8 mil pessoas. Um detalhe especial foi a maior participação das meninas no evento, com mais de 2,5 mil estudantes.