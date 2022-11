Nesta quinta-feira, horário de trabalho nas repartições será até as 14h, mas atendimentos de urgência e emergência serão mantidos

Publicado: 24.11.2022

A Prefeitura de Anápolis publicou, nesta quarta-feira, 23, em caráter excepcional, no Diário Oficial do Município, decreto com alteração no expediente dos servidores da administração pública nos dias úteis em que houver jogo da Seleção Brasileira de Futebol pela Copa do Mundo Fifa 2022, no Catar.

O horário de trabalho vai das 8h às 14h nos dias de jogos com previsão de início às 16h – caso desta quinta-feira, 24. Já nos dias em que os jogos começam às 13h, o expediente vai das 8h às 12h. Em caso de partidas com início às 12h, não haverá expediente. A resolução vale no âmbito da administração municipal direta, autárquica e fundacional.

O decreto não inclui os servidores ocupantes de cargos relativos à prestação de serviços necessários ao atendimento de situação emergencial ou caráter contínuo. O mesmo se aplica àqueles que estão lotados na Secretaria Municipal de Saúde que obedecem a regime de escala para cumprimento de jornada de trabalho, visando atendimento de urgência e emergência e, aos demais lotados no órgão, será emitida norma interna que disciplinará o funcionamento das unidades.