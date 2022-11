Nesta terça-feira, 29, os interessados podem se dirigir às unidades do Parque Iracema, São José e Arco Verde

Publicado: 29.11.2022

Foto: Arquivo

Em Anápolis, crianças com idade entre seis meses e dois anos 11 meses e 29 dias podem ser vacinadas contra a Covid com a Pfizer Baby, imunizante específico para esta faixa etária, após os pais ou responsáveis fazerem o cadastro da criança pelo site vacina.anapolis.go.gov.br/cadastrar.

As vacinas estão disponíveis às segundas, quartas e sextas-feiras, na unidade de saúde Ilion Fleury (antiga Osego), no Bairro Jundiaí. Nesta terça-feira, 29, os interessados podem se dirigir às unidades do Parque Iracema, São José e Arco Verde e, na quinta-feira, 1º, no Tropical, Vivian Parque e São Carlos. Em todas as unidades a aplicação das doses acontece das 7h30 às 21h. Nas semanas seguintes outros postos entram no esquema vacinal.

A imunização com a Pfizer Baby é feita por meio de três doses com datas agendadas logo após a primeira vacinação. “O intervalo entre a primeira e a segunda são de quatro semanas e da segunda para a terceira, de oito semanas”, explica a diretora Mirlene Garcia, responsável pela vacinação no município.

Como grupo prioritário, as crianças com comorbidades serão vacinas primeiramente com as doses que chegaram, mas uma estratégia será adotada para evitar desperdício. Como em cada frasco contém várias doses, uma vez que ele é aberto, deve ser utilizado todo o conteúdo. Por isso, as crianças sem comorbidade que comparecerem aos pontos de vacinação poderão ser atendidas, respeitando o grupo prioritário.