Roberto Naves apresentará ‘Anápolis Investe’ nesta quinta-feira (1º), no Teatro Municipal de Anápolis, a partir das 19h

Publicado: 30.11.2022

Foto: Samuel Rosa

A gestão do prefeito Roberto Naves criou o maior plano de investimentos que o município de Anápolis já recebeu, o Anápolis Investe. São obras da Prefeitura em diversas áreas com valores que, somados, ultrapassam R$ 1 bilhão e deixarão um legado para melhorar a vida dos anapolinos pelos próximos 20 anos. O anúncio acontecerá na próxima quinta-feira (1º), em solenidade para convidados no Teatro Municipal de Anápolis, a partir das 19h.

Parte do pacote contempla as áreas de mobilidade urbana e infraestrutura, buscando melhorar a fluidez no trânsito da cidade com a construção de anéis viários, ponte e viaduto. Na saúde pública, novas unidades da rede municipal vão ampliar a quantidade de leitos para internação e, para a educação, novas escolas e CMEIs são algumas das obras planejadas para garantir vagas para as crianças.

Lazer e bem-estar também estão entre as bases que pautam este plano bilionário de aplicação de recursos. O objetivo do Anápolis Investe é oferecer ainda mais qualidade de vida para a população, apostando em soluções tecnológicas para atingir metas como conectividade dos cidadãos em ambiente público.

O grandioso programa de investimentos inclui dezenas de outras novidades e traduz a experiência da administração pública nos últimos anos, implementando ideias inéditas, mas também modernizando e expandindo o que Anápolis já oferece.

O resultado final que será divulgado na íntegra pelo prefeito Roberto Naves é baseado em estudos técnicos desenvolvidos pelos profissionais de diferentes áreas da Prefeitura, levando ainda em conta as demandas apresentadas pelos cidadãos, observando as diferentes realidades de cada parte da cidade.