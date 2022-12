Foram identificados 27 casos de Covid-19 da sublinhagem BQ.1, em nove municípios goianos, em sequenciamento feito pela Rede Gemônica Estadual e pela Secretaria Municipal de Aparecida de Goiânia

Publicado: 30.11.2022

Imagem: Ses – SP

A Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) identificou 27 casos de Covid-19 da variante Ômicron, sublinhagem BQ.1, em nove municípios goianos. A identificação ocorreu por meio de sequenciamento de amostras feito pela Rede Gemônica Estadual, integrada pelo Laboratório Estadual de Saúde Pública Giovanni Cysneiros (Lacen) da SES-GO, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás (Fapeg), Universidade Federal de Goiás (UFG) e Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-GO). As amostras de Aparecida de Goiânia foram sequenciadas por laboratório contratado pelo próprio município.

Ao todo foram sequenciadas 94 amostras de Covid-19, pela SES, nos meses de outubro e de novembro pela SES. Nestas, foram identificadas a sublinhagem BA.5 em 60 amostras (64%), e outras sublinhagens em 19 amostras (20%). A sublinhagem BQ.1 foi identificada em 15 amostras, o que corresponde a 16% do total, distribuídas nos municípios de Goiânia, Senador Canedo, Valparaíso de Goiás, Alexânia, Anápolis, Caldas Novas, Jaraguá e Mineiros. Em relação as amostras de Aparecida de Goiânia foram sequenciadas 26 amostras, destas, em 12 foi identificada a sublinhagem BQ.1.

Sem hospitalização

A SES-GO relata que as amostras foram coletadas no mês de novembro, o que indica que a circulação da sublinhagem BQ.1, em Goiás, pode ter iniciado entre os meses de outubro e novembro. No Brasil os primeiros casos de Covid-19 da sublinhagem BQ.1 foram identificados em setembro.

O Ministério da Saúde destaca que não há dados epidemiológicos que indiquem um aumento na gravidade da doença por essa sublinhagem. O impacto das alterações imunológicas observadas no escape da vacina ainda não foi estabelecido.

Os levantamentos da SES-GO revelam que em nenhum dos 15 casos da sublinhagem BQ.1 houve hospitalização. Do total de casos, 10 (66,7%) são do sexo feminino, e 5 (33,3%) são do sexo masculino. Em relação à faixa etária, 33,3% têm de 30 a 39 anos; seguida pela faixa etária maior de 60 anos, com 26,7% dos casos. Dos 12 casos de Aparecida de Goiânia todos evoluíram para cura, segundo informações da secretaria municipal de saúde.

A SES-GO observou um aumento 198,8% dos casos notificados de Covid-19, da Semana Epidemiológica 44 para a Semana Epidemiológica 45. A Semana Epidemiológica 46 manteve a tendência de aumento, com a notificação de 1.833 casos. A SES-GO destaca a importância de analisar os casos notificados nas semanas anteriores, a regularidade da notificação e ampliação da testagem.

Recomendações

Devido à constatação da sublinhagem BQ1, em Goiás, a SES-GO orienta a população a fazer o uso de máscara facial, principalmente as pessoas com fatores de risco para a Covid-19, em especial imunossuprimidos, idosos gestantes e pessoas com múltiplas comorbidades. A proteção também é indicada para as pessoas que tiveram contato com casos confirmados de Covid-19, pessoas em situações de maior risco de contaminação pela Covid-19 como locais fechados e mal ventilados, locais com aglomeração e serviços de saúde.

A vacinação completa conforme esquemas preconizados pelo MS, com completude do esquema vacinal, com especial atenção às doses de reforço e a vacinação de crianças, cujo número de hospitalizações por COVID19 tem apresentado crescimento desde o início deste ano, principalmente em crianças menores de 9 anos.

Secretaria de Estado da Saúde de Goiás