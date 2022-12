Serão entregues no mesmo dia, até as 23h​– inclusive aos sábados, domingos e feriados, todos os objetos postados nas agências até as 15h ou nas unidades operacionais até as 20h

Publicado: 30.11.2022

A partir desta quinta-feira (1º), as cidades de Goiânia, Anápolis e Aparecida de Goiânia passam a contar com o SEDEX Hoje, serviço que oferece entrega no mesmo dia da postagem. A novidade, que visa a atender a urgência do e-commerce, atenderá todos os bairros dos três municípios, onde clientes poderão receber encomendas em poucas horas.

Serão entregues no mesmo dia, até as 23h​- inclusive aos sábados, domingos e feriados, todos os objetos postados nas agências até as 15h ou nas unidades operacionais até as 20h. Apesar da distribuição ocorrer apenas nas três cidades citadas, as postagens do SEDEX Hoje também poderão ser feitas em 13 agências de outras cidades da região metropolitana: Aragoiânia, Bonfinópolis, Caldazinha, Caturaí, Goianápolis, Goianira, Hidrolândia, Inhumas, Nerópolis, Senador Canedo, Terezópolis de Goiás e duas unidades de Trindade.

Para tornar possível a implantação do serviço em Goiás, os Correios realizaram adequações estruturais em unidades da empresa no estado, como a implantação de três Gerências de Atividade de Controle e Captação (GCCAPs) que funcionarão como Centros de Distribuição do SEDEX Hoje. Os locais serão responsáveis pelas coletas, distribuição e tratamento dos objetos do SEDEX Hoje, além das entregas dos SEDEX 10 e SEDEX 12.

O SEDEX Hoje está sendo expandido nos principais corredores de negócios dos Correios, para clientes com ou sem contrato com os Correios. Além de Goiás, o serviço já chegou a São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba (PR) e Belo Horizonte (MG). Mais informações sobre a solução estão disponíveis no site e nos canais oficiais dos Correios.

Investimentos – Para ampliar o suporte aos empreendedores, os Correios vêm realizando importantes investimentos em Goiás. Só em novembro, a empresa inaugurou uma agência, um posto de atendimento avançado e duas novas unidades de Correios Empresas, que oferecem atendimento exclusivo e comodidades adicionais às empresas com contrato.

As unidades exclusivas para atendimento empresarial estão localizadas em Goiânia e Aparecida de Goiânia. Já a nova agência está instalada no Shopping Gallo, onde atende parte da demanda de lojistas do polo de moda na Região da 44, além de clientes de varejo. O posto de atendimento avançado também foi instalado na região, no shopping Mega Moda Park.

Recentemente, os Correios investiram R$ 338 mil na ampliação da agência de Correios do município Jaraguá. A unidade passou a contar com 279 m² – 68m a mais -, divididos entre o hall de atendimento e área de expedição. Além da troca de forro e da pintura geral, a unidade recebeu climatização e manutenção das instalações elétricas e lógicas.