Publicado: 01.12.2022

Foto: Hegon Côrrea

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) deve votar, na próxima terça-feira (06/12), relatório com parecer favorável à venda da Enel Distribuição Goiás para a Equatorial Energia. A informação foi repassada ao governador Ronaldo Caiado, nesta quarta-feira (30/11), pelo presidente da estatal, Sandoval de Araújo, durante reunião em Brasília. A expectativa é que, cumpridos os ritos legais, a Equatorial assuma o fornecimento de energia elétrica no Estado, a partir de 1º de janeiro de 2023.

“Essa foi nossa terceira reunião na sede da Aneel para acompanhar as providências finais da transferência da Enel para a Equatorial. A agência apresentou o relatório concluído e informou que ele será levado à votação por parte de toda a diretoria na terça-feira (6/11). Concluída a votação, documento assinado e publicado, a partir de janeiro, teremos uma nova distribuidora de energia”, afirmou o governador em entrevista concedida após o encontro.

A aprovação do colegiado é o último passo para a concretização da venda da Enel e, segundo Aneel, a tendência é de que os diretores da agência sigam o parecer favorável do relator Hélvio Guerra. A venda da concessão da Celg-D também já recebeu parecer favorável do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), em outubro. “Até que enfim, conseguimos ter uma perspectiva de um futuro mais promissor”, comemorou o governador.

Caiado reforçou que o Governo de Goiás vai acompanhar o processo de transição entre as empresas para garantir a prestação de serviço de qualidade ao cidadão: “Sei que não se resolve tudo do dia para a noite, mas queremos que a nova empresa mostre interesse em atender a sociedade goiana, que não suporta conviver com quedas de energia e prejuízos excessivos, que estão inibindo o crescimento do Estado de Goiás”, disse.

O governador foi à capital federal acompanhado do vice-governador eleito, Daniel Vilela, e do secretário-geral de Governo, Adriano da Rocha Lima.

Histórico

A Enel Distribuição Goiás foi vendida para a Equatorial no dia 23 de setembro deste ano por R$1,6 bilhão. A empresa possui cerca de 3,3 milhões de unidades consumidoras em 237 municípios e estava no mercado goiano desde 2016, quando arrematou a Celg-D em lance único de R$2,1 bilhões.

