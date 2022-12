Serviços estarão disponíveis para a população das 7h30 às 12h, nesta quinta-feira (1º)

Publicado: 01.12.2022

Foto: Divulgação

Para celebrar o Dia Mundial de Luta contra a Aids, instituído pela Organização Mundial de Saúde em 1º de dezembro, a equipe da Secretaria Municipal de Saúde vai realizar na data uma manhã com várias ações na unidade Ilion Fleury (antiga Osego), no Bairro Jundiaí. No local é realizado um trabalho constante de conscientização sobre as formas de prevenção contra as Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) pelo Programa IST/Aids e Hepatites Virais.

Das 7h30 às 12h serão intensificadas as testagens rápidas para HIV, Sífilis e Hepatites B e C, aferição de pressão arterial e glicemia, além de outras ações de promoção à saúde. Também haverá orientações sobre prevenção, PrEP (Profilaxia Pré-Exposição), PEP (Profilaxia Pré-Exposição), uso e distribuição de preservativo, principal método de barreira contra o vírus.

Em Anápolis, o Programa IST/Aids e Hepatites Virais funciona na Unidade de Saúde Ilion Fleury com projeto de ação voltado à promoção de saúde, prevenção, diagnóstico e tratamento do HIV, executado por equipe multidisciplinar. Ao todo são 1.717 pacientes, sendo 134 inseridos somente neste ano, lembrando que a unidade atende toda a regional Pirineus e a Macrorregião Norte do Estado, totalizando nas duas áreas 70 municípios. Além disso, há no programa pacientes transferidos de outros estados e cidades para tratamento.

Unidades de saúde

As ações de reforço na conscientização acontecem durante todo o mês e também contam com o auxílio das unidades básicas de saúde, que orientarão a população quanto à importância da prevenção, uso de preservativos e tratamentos, além da realização do teste.

Para a realização do teste rápido, que tem resultado entre 15 e 20 minutos, os enfermeiros coletam uma gota de sangue, que é colocada em uma lâmina junto com os reagentes. O exame é sigiloso. Quando o resultado é positivo para qualquer uma das ISTs, o paciente é acolhido para receber as primeiras informações e agendamento de consultas médicas.