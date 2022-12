Governador de Goiás garantiu investimentos estaduais na infraestrutura local durante solenidade de lançamento do plano Anápolis Investe, da administração municipal, que prevê R$ 1 bilhão em obras

Publicado: 02.12.2022

Fotos: Junior Guimarães

O governador Ronaldo Caiado participou nesta quinta-feira (1º/12), em Anápolis, do lançamento do plano “Anápolis Investe”, iniciativa da prefeitura que prevê a destinação de R$ 1 bilhão em recursos municipais para obras em diversas áreas. Durante a solenidade, Caiado confirmou que o Estado será parceiro do projeto e que vai realizar, simultaneamente, investimentos para obras estruturantes, como a duplicação do anel viário do Distrito Agroindustrial (Daia).

Caiado acompanhou o evento, realizado no Teatro Municipal, ao lado do prefeito Roberto Naves, de vereadores e de autoridades. Na ocasião, o município apresentou em detalhes o pacote de obras, que inclui construção de creches e escolas, pontes, viadutos e novas unidades de saúde. As medidas são fruto de estudo realizado pela atual gestão, que visa planejar a cidade para seu crescimento nos próximos 20 anos.

O governador reforçou que o Estado pretende colaborar com a prefeitura e levar mais qualidade de vida aos seus conterrâneos anapolinos, a exemplo do que tem feito há quatro anos. Ele citou as obras de saneamento que resolveram as falhas no abastecimento de água na cidade em período de estiagem. “Foi um investimento volumoso do governo. Hoje, a população de Anápolis vive com tranquilidade. Com dinheiro bem aplicado, a resposta está aí”, pontuou.

Uma das obras do Governo de Goiás previstas para o município é a duplicação do anel viário do Daia, na ligação da rodovia estadual GO-330 à BR-060. Com investimento de R$ 31,5 milhões, o serviço já foi contratado e será iniciado após o período chuvoso. Já a restauração da GO-330, do entroncamento com a BR-060 até a GO-010, está em andamento. “Todas as rodovias que chegam em Anápolis foram recuperadas e estamos no processo de ampliar as construções no estado”, afirmou Caiado.

O Chefe do Executivo também citou a ampliação do Daia, que receberá mais indústrias; as obras para colocar em funcionamento o Aeroporto de Cargas; e ainda benefícios estaduais voltados para as áreas de saúde, educação, segurança pública e combate às desigualdades sociais.

“Ninguém governa sozinho e, com certeza, o maior parceiro que eu tive nesses últimos quatro anos foi o governador Ronaldo Caiado”, agradeceu o prefeito de Anápolis.

Anápolis Investe

Roberto Naves explicou que o “Anápolis Investe” contempla intervenções em diversas áreas. Na mobilidade urbana e infraestrutura, busca melhorar a fluidez no trânsito da cidade com a construção de anéis viários, pontes e viadutos. Na saúde, novas unidades vão ampliar a quantidade de leitos para internação. Para a educação, estão previstas a construção de escolas e creches para criação de 7 mil novas vagas. Também haverá, na segurança pública, a instalação de câmeras de segurança pela cidade que vão ajudar nos trabalhos das polícias.

Participaram do evento o vice-governador eleito Daniel Vilela; o vice-prefeito de Anápolis, Márcio Cândido; os secretários de Estado Joel Sant’Anna (Indústria, Comércio e Serviços) e de Governo (Ernesto Roller); o ex-ministro Alexandre Baldy; os deputados federais Glaustin da Fokus, Adriano do Baldy e Rubens Otoni; o deputado estadual Amilton Filho; além de vereadores, presidentes de sindicatos e secretários municipais.

Fonte: Secretaria de Comunicação (Secom)