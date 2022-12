Indicadores colocam Goiás na 10º posição no ranking nacional de exportações e 12º lugar em importações. No acumulado do ano, saldo positivo é de US$ 7,5 bilhões. Complexo de soja segue como o principal no segmento exportação

Publicado: 06.12.2022

A balança comercial goiana registrou superávit de US$ 504 milhões em novembro deste ano, segundo dados do Ministério da Economia, divulgados nesta segunda-feira (05/12). Foram US$ 862 milhões em exportações e US$ 358 milhões em importações. Os indicadores colocam Goiás na 10º posição no ranking nacional de exportações no mês de novembro, enquanto que, nas importações, o Estado ocupa o 12º lugar.

Já no acumulado do ano, ou seja, entre janeiro e novembro de 2022, Goiás atinge saldo positivo de US$ 7,49 bilhões diante de US$ 13,068 bilhões em exportações e US$ 5,574 em importações, ocupando o 8º lugar nas exportações e o 12º no levantamento de produtos importados de outros países. Na comparação com o mesmo período de 2021, as exportações cresceram 52,43%, enquanto que as importações tiveram uma variação de 9,81%.

“Goiás segue bem nas relações de comércio exterior com bons saldos superavitários e, também, recordes de crescimento. Trabalhamos para avançar ainda mais nos próximos meses”, afirma o titular da Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Serviços (SIC), Joel de Sant’Anna Braga Filho.

Produtos

O complexo de soja segue como o principal no segmento exportação e cresceu de US$ 207,1 milhões arrecadados em novembro de 2021 para US$ 313,3 milhões em novembro deste ano. Os municípios que mais exportaram, em novembro, foram Rio Verde (28,09%), Jataí (8,47%) e Barro Alto (7,3%). O principal destino da carga foi a China, que importou 34,35% dos produtos goianos, seguido pela Indonésia (9,88%) e Coreia do Sul (4,93%).

Brasil

No país, a balança comercial brasileira registrou superávit de US$ 6,7 bilhões em novembro. Conforme os dados, as exportações somaram US$ 28,2 bilhões e as importações, US$ 21,5 bilhões. No acumulado do ano, houve saldo positivo de US$ 58,4 bilhões, com variação de 1,85%.

Fonte: Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Serviços – Governo de Goiás