Com mais 2.156 CNPJs criados no mês, Estado alcança 29.656 negócios abertos em 2022, apontam dados da Junta Comercial de Goiás (Juceg)

Publicado: 06.12.2022

Foto: Rodrigo Cabral

Goiás fechou o mês de novembro com mais 2.156 empresas abertas. Com o resultado, o Estado é líder em novos negócios nas regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste, à frente de Ceará (1.947) e Mato Grosso (1.439), que ocupam a segunda e a terceira posições no ranking. Os dados são da Junta Comercial de Goiás (Juceg) e do governo federal, por meio do Portal da Rede Nacional para Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas (Redesim).

Nos onze primeiros meses do ano, são 29.656 novos empreendedores registrados atuando no Estado. “A expectativa é ultrapassar a marca de 30 mil CNPJs abertos em 2022”, projeta o presidente da Junta, Euclides Barbo Siqueira. Os números de janeiro a novembro deste ano são maiores que os referentes a todo o ano de 2019 (23.370) e o de 2020 (25.919), só ficando atrás de 2021, que alcançou número histórico de 33.082 novos CNPJs no Estado.

“A nossa meta é superar o ano passado, e temos margem para chegar lá. A Juceg tem se empenhado na desburocratização de processos para tornar mais ágil a vida de quem quer empreender em Goiás”, avalia o presidente da Juceg. A média de tempo para abertura de uma empresa em Goiás ficou em 1 dia e 15 horas no mês passado.

Estatística

O ramo que mais abriu novos empreendimentos, em novembro, foi o de serviços de escritório e apoio administrativo (234), seguido de preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo (149) e comércio varejista de bebidas (141). Promoção de vendas (137) e consultoria em gestão empresarial (132) completam o top 5 do ranking goiano de empreendedorismo.

As estatísticas da Juceg apontam que Goiânia segue na liderança entre as cidades com mais empresas abertas no Estado, com 315.551. Na sequência, estão Aparecida de Goiânia (74.175), Anápolis (59.955), Rio Verde (31.793) e Valparaíso de Goiás (23.253). Ao todo, Goiás conta atualmente com 1.010.028 CNPJs em funcionamento.

Fonte: Junta Comercial de Goiás