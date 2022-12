As doações serão convertidas em cadeiras de rodas para pessoas com mobilidade reduzida e para uso em unidades básicas de saúde

Publicado: 06.12.2022

Foto: Gislaine Matos

O encerramento da 2ª edição do projeto Tampamania, na última semana, premiou os vencedores com kits de livros infantis e guloseimas, além de 12 tablets novos – dois para cada escola campeã, um para o uso interno e outro para o aluno que mais levou tampinhas durante o projeto.

O Tampamania tem como finalidade arrecadar tampas plásticas, impedindo que sejam descartadas no meio ambiente, realizar a venda para empresas de reciclagem e destinar a verba para a aquisição de cadeiras de rodas, que serão entregues para pessoas com deficiência física pertencentes a famílias em situação de vulnerabilidade social, além do uso em escolas municipais por alunos com deficiência física e também em unidades básicas de saúde de Anápolis.

Em 2021, mais de quatro toneladas de tampas plásticas foram convertidas, através da venda, em 12 cadeiras de rodas novas. Já em 2022, foram arrecadados mais de 5 mil quilos. Essa é uma ação do Rotary Club, em parceria com o programa Voluntários de Coração, que é realizada nas unidades escolares em parceria com a Secretaria de Integração Social, Esporte e Cultura, Secretaria de Educação e ainda Secretaria de Meio Ambiente.

No ano de 2021, a parceria foi estendida à rede municipal de ensino, que transformou todas as escolas municipais, CMEIs e CEIs em pontos de coleta, fazendo com que os alunos fossem incentivados a participar da arrecadação de tampinhas. “Me emocionei quando nos deram a oportunidade de desenvolver esse projeto nas escolas, e quando apresentei para a equipe, todos abraçaram. Ficamos muito felizes com o 2° lugar e eu espero que em 2023 todos possamos participar dessa causa que é tão nobre”, destacou a gestora do CMEI Professora Célia Maria Rocha, Malta Lenir.

Na categoria escolas municipais, a campeã foi a Rosevir de Ribeiro Paiva, com a arrecadação de 556,2 quilos de tampinhas. A Clovis Guerra ocupou o 2º lugar, com 470,5 quilos e em 3º lugar a Santo Antônio, com 448,5 quilos. Entre os CMEIs e CEIs, o campeão foi o CMEI José Epaminondas Roriz com 418,5 quilos. O 2º lugar ficou com o CMEI Professora Célia Maria Rocha Malta, com 260,6 quilos e o 3º lugar com o CMEI Carlos Drummond com 118,1 quilos.

“Conheci esse projeto em 2013, e fico emocionado em ver um montante de cinco toneladas de tampinhas plásticas lembrando daquelas poucas tampinhas do começo do projeto na cidade, fico grato pela parceria. Participando dessa premiação eu gostaria de dizer para quem não ganhou o prêmio que, juntos, tiramos milhões de tampinhas do meio ambiente, que serão vendidas e ajudarão a transformar a vida de pessoas através das cadeiras de rodas. Esse é o verdadeiro prêmio”, concluiu o presidente do Rotary Club Anápolis, Willian Sabino.

Além das escolas municipais, Anápolis conta com outros dez pontos de arrecadação de tampinhas:

Prefeitura de Anápolis- 156

Secretaria de Integração Social, Esporte e Cultura

Secretaria Municipal de Educação

Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Colégio Órion

Colégio Adventista

Colégio Lúmen

Apae Anápolis

Colégio Galileu

Armazém Goiás