Providências evitam assoreamento do ribeirão, além de aumentar a infiltração de água no solo

Publicado: 06.12.2022

Foto: Ana Kaura Zanni

Para aumentar a disponibilidade hídrica na região e evitar um possível desabastecimento de água, a região do Ribeirão Piancó está passando por revitalização. O trabalho é uma parceria da Secretaria Municipal de Meio Ambiente com a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, que está disponibilizando o maquinário necessário, e com a Saneago, que contribuiu com combustível e refeição para os trabalhadores.

“Estão sendo construídas dezenas de cacimbas, quebra-molas, curvas de níveis, além do fechamento de erosões. Isso tudo para que seja evitado o assoreamento do ribeirão e aumente a infiltração de água no solo, privilegiando a questão hídrica e também favorecendo os produtores rurais com a melhoria das estradas para que seja possível realizar o trânsito, escoamento e produção de uma forma mais eficiente”, detalha o diretor de Meio Ambiente Thiago Vitorino.

Tais ações fazem parte do projeto Pró-Água, que busca reabilitar os serviços ecossistêmicos de forma que a infiltração da água no lençol freático seja fortalecida. A médio e longo prazo, essas realizações contribuirão no melhor abastecimento dos cursos hídricos, em especial no Ribeirão Piancó. Dessa forma as consequências serão o aumento da disponibilidade de água, acabando com o problema da escassez em Anápolis.