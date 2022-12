Localizado no aeroporto, espaço se tornou patrimônio histórico municipal depois que, em 1956, um nevoeiro obrigou Juscelino Kubitschek a interromper viagem a Goiânia e assinar, no local, o documento que daria início à definição de Brasília como capital federal

Publicado:08.12.2022

Fotos: Goinfra

O Governo de Goiás celebrou parceria com o Instituto de Patrimônio Histórico e Cultural Professor Jan Magalinski para restaurar e reabrir o Memorial Casa JK à visitação pública. O espaço, tombado como patrimônio público municipal, fica no Aeroporto de Anápolis e ganhou notoriedade por ter sido palco, em 1956, do ato de Juscelino Kubitschek que marcaria o início da construção de Brasília: a assinatura do documento em que o então presidente pedia ao Congresso Nacional a transferência da capital federal – à época no Rio de Janeiro – para o Planalto Central.

O acordo de cooperação é assinado pela Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra) e concede ao Instituto Professor Jan Magalinski permissão para restauração, reestruturação e manutenção do espaço. “A parceria resgata a importância de Anápolis para a história nacional. O Instituto Jan Magalinski, que é uma autoridade em conservação de museus, poderá buscar recursos para transformar a Casa JK em um roteiro cultural”, explica o presidente da Goinfra, Pedro Sales.

A parceria é válida por 20 anos e, de acordo com o projeto elaborado, o instituto será responsável por uma ampla revitalização do Memorial Casa JK, preservando suas características originais. “A restauração não consiste em mero ato de reforma, mas sim em resgatar a originalidade e recompor características do local. É necessário um minucioso trabalho de investigação histórica e documental para chegar ao que almejamos”, ressalta o presidente do instituto, Jairo Leite.

Dentre as ações previstas estão: o tratamento de todo o madeiramento original, com a substituição de partes danificadas; a recuperação de portas e janelas; correções na estrutura do imóvel; serviços de alvenaria; e as pinturas das áreas interna e externa. “Para completar, vamos resgatar o jardim e o paisagismo que havia na frente da casa”, conta Jairo. A primeira proposta é realizar uma exposição no estilo Casa Cor, com móveis da época da construção de Brasília, em seguida, o local será transformado em museu.

Quando for reaberto, os turistas de todo o país poderão conhecer um pouco mais da história do Memorial Casa JK, que teve origem no acaso. O mau tempo obrigou Juscelino Kubitschek a interromper sua viagem do Rio de Janeiro a Goiânia. Ao pousar em Anápolis, acabou por decidir assinar ali mesmo, no aeroporto, o documento endereçado ao parlamento brasileiro solicitando a criação da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap) para transferência do centro de decisões nacionais para uma cidade planejada, no Planalto Central. Nascia em terras goianas, no dia 18 de abril de 1956, o projeto de Brasília.

Fonte: Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra)