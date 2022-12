A celebração conta com programação cultural gratuita todas as noites, em um ambiente decorado com 800 mil pontos de luzes. O evento conta ainda com a Vila Gastronômica e várias opções de brinquedos. Há distribuição de pipoca e algodão doce

Publicado: 08.12.2022

O Natal do Bem, um dos eventos mais esperados do ano pelas famílias goianas, pode ser visitado até o dia 1º de janeiro, no Centro Cultural Oscar Niemeyer (CCON), em Goiânia. A celebração conta com programação cultural gratuita todas as noites, em um ambiente decorado com 800 mil pontos de luzes.

No ano passado, a Vila de Natal do Natal do Bem recebeu um público recorde de visitantes. Foram quase 200 mil pessoas, entre adultos e crianças. Em 2022, a expectativa é de que esse número seja ainda maior, consolidando o evento como uma das maiores celebrações de Natal do País.

Os visitantes do Natal do Bem ainda podem se divertir na Vila de Natal, um cenário com diversas “casinhas” em tamanho real que dão ao público a sensação de estar em um lugar encantado, com direito a personagens vivos que vão interagir com todos de forma lúdica e divertida. As apresentações feitas no espaço contam com cenas teatrais e músicas clássicas de Natal, interpretadas por bailarinos, cantores, acrobatas e artistas circenses.

Quem visitar o espaço ainda vai poder registrar o encontro com familiares e amigos ao lado de grandes peças decoradas e iluminadas e do presépio, além de assistir a apresentações de dança, música e circo. Diariamente, acontecem projeções mapeadas e a cerimônia de acendimento das luzes, com o “Guardião da Luz”. O evento conta ainda com a Vila Gastronômica e várias opções de brinquedos. Há distribuição de pipoca e algodão doce.

O Natal do Bem foi pensado para acolher todos os visitantes com dignidade e respeito. Por isso, o ambiente recebeu um conjunto de elementos visuais, auditivos e táteis para transformar as atrações em opções acessíveis a todos os públicos. Inclusive, todos os espaços de visitação da festa são acessíveis a pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. Para aqueles que forem de carro próprio à festa, são disponibilizadas 1.300 vagas de estacionamento gratuitas durante todas as noites.

Organização das Voluntárias de Goiás (OVG) – Governo de Goiás