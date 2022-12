Vence nesta terça-feira, 13/12, o prazo para quitar a 8ª parcela ou cota única, do imposto dos carros de placas finais 9, além do licenciamento. Dia 14/12, será a vez de pagar a cota única ou a última parcela do IPVA dos veículos de placa final 0, também acrescido do valor do licenciamento (CRLV)

Publicado: 13.12.2022

Foto: Secom

Com o encerramento do calendário anual do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), divulgado pela Secretaria da Economia de Goiás, este mês é o último prazo para quitar o restante das parcelas devidas ou cota única do imposto referentes aos veículos de placas finais 9 e 0, acrescido da taxa de Licenciamento Anual

Até o começo do ano o tributo só podia ser quitado em três vezes, mas por determinação do governo estadual, o imposto passou a ser pago em dez parcelas.

Prazo final

A Secretaria tem até o final deste mês para divulgação do novo calendário do IPVA que entrará em vigor a partir de janeiro de 2023.

Vence nesta terça-feira, 13/12, o prazo para quitar a 8ª parcela ou cota única, do imposto dos carros de placas finais 9, além do licenciamento.

Dia 14/12, será a vez de pagar a cota única ou a última parcela do IPVA dos veículos de placa final 0, também acrescido do valor do licenciamento (CRLV).

Saiba mais

Agora, o IPVA em Goiás pode ser pago em até dez vezes ou à vista, sendo que a última parcela deve ser quitada juntamente com a taxa de Licenciamento Anual.

O seguro para Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre (DPVAT), deixou de existir conforme decisão do Conselho Nacional de Seguros Privados, órgão do Ministério da Economia.

O Estado de Goiás concede descontos de 50% no IPVA para modelos populares (carro 1.0 e motocicletas até 125 cilindradas), desde que o licenciamento esteja regular até o vencimento e que o proprietário não tenha cometido infração de trânsito no ano anterior.

Também há descontos de 5% a 10% para aqueles que têm CPF nas compras realizadas no mercado varejista no Estado e participa do programa Nota Fiscal Goiana (NFG).

Fonte: Secretaria da Economia de Goiás